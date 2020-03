Bắt nhóm đối tượng trộm vườn lan đột biến tiền tỉ khiến ông chủ nhập viện cấp cứu

Nhóm đối tượng nghiện ma túy đã bẻ khóa lấy sạch vườn lan đột biến trị giá tiền tỉ ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khiến ông chủ vườn sốc ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 12-3, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã tóm gọn nhóm đối tượng đột nhập trộm cắp vườn lan đột biến giá trị hơn 4 tỉ đồng ở huyện Đức Trọng. Đồng thời, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Trần Hiền (39 tuổi), Huỳnh Văn Dự (39 tuổi, cùng ngụ tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) và Trần Quốc Tường (22 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Hiền từng có 1 tiền án 16 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 2 nghi phạm Trần Huyền Phong (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, cùng trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng). Nhóm người này liên quan đến vụ trộm vườn lan có giá trị lớn khiến ông chủ Nguyễn Bảo Lâm bị sốc đến mức ngất xỉu nhập viện cấp cứu gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Trước đó, vào tối 9-2, lợi dụng lúc anh Nguyễn Bảo Lâm ở thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đi công việc, kẻ trộm đã cắt khóa vào vườn lan của anh, nhổ khoảng 150 giò lan đột biến trị giá khoảng 4 tỉ đồng, chỉ chừa lại chậu.

Các đối tượng đã bẻ khóa đột nhập trộm cắp vườn lan tiền tỉ của ông Lâm.

Lập chuyên án TC-220 để đấu tranh, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định được 1 nhóm người nghiện ma túy có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp các loại lan rừng, do Trần Hiền cầm đầu.

Ngày 29-2, các nghi can Hiền, Tường, Dự và 1 người tên Long đã bị áp dụng lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Khám xét nơi ở của Hiền, Tường và 1 nghi can, cơ quan công an thu được hơn 200 chậu lan rừng các loại. Sau đó Long được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Nhóm đối tượng nhổ sạch gần 200 chậu lan đột biến tiền tỉ.

Ngày 9-3, các nghi can Phong và Thắng được triệu tập lên làm việc. Khám xét nơi ở của Phong, cơ quan Công an thu được 160 chậu lan rừng được Phong trồng trong nhà lưới thả trôi giữa hồ nước. Anh Lâm đã xác định toàn bộ số lan này đều là của mình.

Các nghi can thừa nhận đã thực hiện vụ trộm hoa lan, trong đó Hiền thực hiện chính, những nghi can còn lại chủ yếu vận chuyển và cảnh giới. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng định giá toàn bộ số hoa lan mà anh Lâm bị mất trộm. Theo đó, số hoa lan nhóm nghi can đã lấy trộm ước tính giá trị trên 4,5 tỉ đồng.

Nhận được tin sốc anh Nguyễn Bảo Lâm ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Các nghi can trên đều nghiện ma túy, nhiều nghi can có tiền án, tiền sự, trong đó Trần Hiền có 1 tiền án 16 năm tù về tội giết người, ra tù năm 2013.