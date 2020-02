Truy tố 16 đối tượng làm và lưu hành số lượng "khủng" tiền giả

Sau khi lên mạng tìm hiểu và làm được khoảng 2 tỉ đồng tiền giả, Nguyễn Đức Huy đã bán cho nhiều đối tượng để lấy tiền thật tiêu xài cá nhân.

Ngày 4-2, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 16 bị can về các tội "Làm và lưu hành tiền giả", "Tàng trữ tiền giả" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Đức Huy

Cụ thể, các bị can: Nguyễn Đức Huy (SN 1988, ngụ TP HCM) bị truy tố về tội "Làm và lưu hành tiền giả"; Nguyễn Hữu Linh (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội "Tàng trữ tiền giả" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". 14 bị can khác ở nhiều tỉnh thành cùng bị truy tố về tội "Lưu hành tiền giả".

Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2018, đối tượng Huy vào mạng Internet xem hướng dẫn cách làm tiền giả rồi mua các máy móc, vật dụng khác và thuê người về phụ giúp làm tiền giả. Từ giữa tháng 7-2018 đến ngày 24-4-2019, đối tượng Huy đã làm được khoảng 2 tỉ đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng. Đối tượng Huy đã bán cho hàng chục đối tượng tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng tiền giả, thu được 568 triệu đồng tiền thật.

Ngày 24-4-2019, đối tượng Nguyễn Đức Huy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp. Quá trình khám xét chỗ ở, cơ quan công an thu được 78 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng chưa hoàn thiện và nhiều dụng cụ máy móc dùng để làm tiền giả. Cũng theo cáo trạng, bị can Huy từng có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản".