Triệt phá nhóm tín dụng đen do học sinh cầm đầu trong trường học

Nhóm học sinh cấp 3 đã tổ chức cho hàng chục bạn học vay mượn tiền với lãi suất "cắt cổ".

Ngày 14-2, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa làm rõ một nhóm học sinh tổ chức cho vay - mượn tiền với lãi suất cao.





Trường THPT Phan Đăng Lưu nơi xảy ra tình trạng cho vay lãi nặng





Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2019, em Đ.T.L. (học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Krông Búk) vay của em P.Đ.H. (học cùng trường) số tiền 6 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 20%/7 ngày. Tuy nhiên, em L chỉ nhận được 4,8 triệu đồng; 1,2 triệu đồng còn lại em H giữ và cho rằng đó là số tiền lãi 1 tuần phải trả. Đến ngày 11-1, em L không có đủ khả năng trả tiền nên bị em H đe dọa không cho đi học nữa. Phát hiện sự việc, cơ quan công an mời 2 em lên làm việc và em H đã thừa nhận hành vi cho vay lãi suất 20%/7 ngày.



Qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có nhiều học sinh tham gia vào việc cho vay nặng lãi. Cụ thể, em H đã nhờ 2 người bạn cùng lớp là L.V.S. và N.T.N.H. chuyển tiền cho người vay, đi thu nợ và lấy tiền lãi cho H. và được H. trả tiền công.



Công an huyện Krông Búk đã làm rõ nhóm 3 em học sinh trên đã cho 11 học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu và 1 học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong vay tổng số tiền 23,4 triệu đồng, số tiền thu lãi ước tính 9 triệu đồng.



Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, em H là người trực tiếp cho vay tiền từng có 2 năm nghỉ học và đi làm nên có dành dụm được một số tiền, mới đi học lại. Em H đã lên Youtube xem cách người lớn cho vay tiền kiểu "tín dụng đen" rồi áp dụng cho những học sinh khác vay để lấy lãi. "Cơ quan công an sẽ có văn bản gửi đến nhà trường, Sở GD-ĐT để thông báo về vụ việc nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, quản lý chặt các học sinh. Đồng thời, đơn vị sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học để học sinh hiểu rõ, chấp hành và không có vi phạm tương tự", vị lãnh đạo này cho biết thêm.



Ông Nguyễn Tự Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu, cho biết sau khi nhận được văn bản chính thức của công an, trường sẽ căn cứ để xử lý nghiêm các học sinh vi phạm.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)