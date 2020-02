Tân giám đốc Công an Lâm Đồng chỉ đạo đánh úp quán bar ăn chơi bậc nhất Đà Lạt

Hàng trăm đối tượng đang "bay lắc" tại quán bar Rain (số 4 đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt) thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, trong đó có gần 100 người dương tính với ma túy.

Ngày 15-2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vẫn đang làm rõ đối với hơn 100 người bị tạm giữ khi lực lượng chức năng ập vào quán bar Rain khuya (14-2).

Hàng trăm đối tượng đang quay cuồng "bay lắc" thì bị lực lượng chức năng ập vào tạm giữ.

Trước đó, 23 giờ 30 phút đêm 14-2, khoảng 150 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng dưới sự chỉ đạo Đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh, chỉ huy trực tiếp là Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar Rain trên đường Lê Hồng Phong.

Nhiều chất kích thích trái phép các đối tượng sử dụng để ăn chơi.

Tại thời điểm ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 279 người đang nhảy nhót, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Công an còn tạm giữ 140 chai rượu (phần lớn rượu ngoại) chưa có hóa đơn, chứng từ cùng 1 số công cụ hỗ trợ trái phép.

Có đến hơn 100 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Ngay sau đó, 311 người gồm khách và nhân viên của quán bar được đưa về trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định 92 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 5 nhân viên của quán bar.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.