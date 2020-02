Say bí tỉ trong giờ làm việc, hạt trưởng kiểm lâm đánh cấp dưới ngất xỉu

Sau khi ăn nhậu nhiều "tăng", say bí tỉ, 1 hạt trưởng kiểm lâm huyện đã đánh cấp dưới ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.





Ngày 13-2, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật đối với 2 công chức kiểm lâm vì ăn nhậu say xỉn trong giờ làm việc, đánh nhau gây thương tích trong khi đang thi hành công vụ.





Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút nơi Hạt trưởng đánh nhân viên





Theo đó, ông Lê Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, còn ông Phan Văn Hoàng, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.



Trước đó, ngày 10-12-2019, Đoàn kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút do ông Hà làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (khu vực thuộc địa giới tỉnh Đắk Nông). Kết thúc kiểm tra, đoàn ăn cơm trưa, uống rượu tại Trạm Kiểm lâm số 10 (VQG Yók Đôn) đến 15 giờ chiều cùng ngày. Sau đó, đoàn tiếp tục đến Trạm Kiểm lâm số 5 (VQG Yók Đôn) uống rượu và đi hát karaoke.



Trên đường từ huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), giữa ông Hà và ông Hoàng có lời qua tiếng lại nên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Hà đã đánh ông Hoàng bị thương rách mũi và ngất xỉu trên xe. Sau đó, 2 thành viên đoàn kiểm tra đã đưa ông Hoàng đến bệnh viện cấp cứu cho đến khi ông Hoàng tỉnh lại rồi mới đưa về nhà.



Sau khi vụ việc xảy ra, tập thể, cá nhân liên quan cố tình che giấu sự việc, không báo cáo, không kiểm điểm theo quy định. Đến khi có đơn tố cáo, cấp trên chỉ đạo giải trình, báo cáo vụ việc, ông Hà và ông Hoàng nhiều lần báo cáo không trung thực, cố tình che giấu sự thật, trốn trách nhiệm.



Cụ thể, cả 2 ông báo cáo việc ông Hoàng bị thương là do đi vệ sinh không cẩn thận, khi bước xuống xe bị té ngã, không có chuyện đánh nhau trong lúc ăn nhậu, say xỉn. Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông xác định bản chất vụ việc là sai phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành. Trong đó, ông Hà là người đứng đầu cơ quan, chủ trì đoàn công tác, kiểm tra nhưng không thực hiện công vụ theo quy định; uống rượu trong giờ làm việc, say rượu không kiểm soát được nên đánh nhân viên gây thương tích, tổn hại sức khỏe và danh dự công chức, mất đoàn kết nội bộ, cố ý che dấu sai phạm, báo cáo sai sự thật.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)