Kon Tum: Cháy xưởng gỗ ở làng nghề Hnor, thiệt hại hàng tỉ đồng

Vụ cháy một xưởng gỗ tại làng nghề Hnor ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) khiến toàn bộ gỗ và thiết bị máy móc trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.





Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn xưởng gỗ và máy móc, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỉ đồng - Ảnh: Đức Nhật





Sáng 18.2, Công an tỉnh Kon Tum vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy một xưởng gỗ tại làng nghề Hnor (thuộc tổ 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) trong đêm.



Khoảng 3 giờ ngày 18.2, người dân ở làng nghề Hnor phát hiện ngọn lửa bùng phát ở phía sau xưởng gỗ của gia đình ông Phạm Ngọc Khẩn (65 tuổi), nhanh chóng tìm cách chữa cháy và vận chuyển một số ít gỗ ra khỏi xưởng.





Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ - Ảnh: C.T.V





Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Kon Tum) huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 2 giờ chữa cháy với hơn 20 lượt xe tiếp nước, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.



Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, ngọn lửa bùng phát mạnh kết hợp với gió to làm sập hoàn toàn mái tôn nhà xưởng, đè lên gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Toàn bộ gỗ và các thiết bị máy móc trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng.



Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ cháy xưởng gỗ trong làng nghề Hnor.



Theo Đức Nhật (TNO)