Kon Tum: Bơm cạn hồ để xác minh tin trình báo 'có xác thiếu nữ bị trói'

Nhận được tin trình báo về 'có xác thiếu nữ bị trói dưới hồ', Công an thành phố Kon Tum (Kon Tum) đã bơm cạn hồ nước này để điều tra, xác minh.





Ngày 11.2, trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng công an phường Duy Tân (thành phố Kon Tum, Kon Tum), cho biết thông tin mà người dân trên địa bàn phường lan truyền về việc "phát hiện xác thiếu nữ bị trói dưới hồ nước" là thông tin không đúng sự thật.



Cũng theo trung tá Sơn, vài ngày qua, trên địa bàn phường Duy Tân xuất hiện thông tin đồn đoán về việc phát hiện thi thể một thiếu nữ bị trói, nằm dưới hồ nước thuộc khu vực tổ 10 (phường Duy Tân).



Trung tá Sơn cho biết vào chiều 9.2, cháu A. N (10 tuổi) và cháu A. H (11 tuổi, cùng trú tổ dân phố 10, phường Duy Tân) đi chăn bò ở khu vực gần hồ nước của tổ dân phố.



Khi đến gần hồ chứa nước, 2 cháu phát hiện 1 sợi dây thừng buộc vào 1 gốc cây, nối với hồ nước. Tò mò, 2 cháu nhỏ này kéo sợi dây lên xem, sau đó hoảng hốt chạy về báo người lớn về sự việc "kéo được một cánh tay cô gái". Tuy nhiên khi người dân đến hồ nước trên kéo sợi dây lên, thì không phát hiện gì. Ngay sau đó người dân tổ dân phố 10 đã trình báo với cơ quan công an.



Nhận được tin báo, Công an phường Duy Tân đã báo với Công an thành phố Kon Tum, đồng thời cắt cử lượng chốt giữ bảo vệ hiện trường.



Đến sáng 10.2, Công an thành phố Kon Tum đã tiến hành bơm cạn nước trong hồ để điều tra, tuy nhiên không phát hiện gì. Công an thành phố Kon Tum xác định thông tin trình báo "xác thiếu nữ bị trói dưới hồ" là thông tin không chính xác.

Theo Đức Nhật (thanhnien)