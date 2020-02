Kon Tum: Bà lão 72 tuổi bị bắt quả tang đánh bạc trong căn nhà hoang

Đột kích vào căn nhà hoang, Công an thành phố Kon Tum (Kon Tum) bắt quả tang 11 người đang đánh bạc. Trong nhóm con bạc này có một bà lão 72 tuổi.





Ngày 12.2, Công an thành phố Kon Tum (Kon Tum) cho biết cơ quan này vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn.



Trước đó, tối 10. 2, Công an thành phố Kon Tum phát hiện tại 1 căn nhà hoang thuộc thôn Đăk Krăk (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) có nhiều biểu hiện nghi vấn.



Lực lượng công an bất ngờ đột kích, bắt quả tang 11 người đang chơi xóc đĩa ăn tiền. Trong nhóm con bạc này có cả một bà lão 72 tuổi.







Nhóm con bạc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Kon Tum cung cấp





Tại chiếu bạc, công an thu giữ một số bộ dụng cụ dùng để xóc đĩa, tiền mặt. Kiểm tra trên người các con bạc, cơ quan công an thu giữ số tiền mặt hơn 110 triệu đồng, 16 chiếc điện thoại di động, 4 xe máy các loại.



Ban đầu, các con bạc đã khai nhận hành vi đánh bạc.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum đã ra quyết định tạm giữ hình sự số con bạc trên, bao gồm cả bà lão 72 tuổi đánh bạc, để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Đức Nhật (thanhnien)