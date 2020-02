Khởi tố vụ phá trắng rừng lấy gỗ ở Đắk Lắk

Công an đã khởi tố, tích cực điều tra nhiều vụ phá rừng liên tiếp trong lâm phần do công ty Chư Phả quản lý, bảo vệ.





Kỷ luật lãnh đạo công ty lâm nghiệp Chư Phả

Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: HL





Sáng 19.2, Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (công ty Chư Phả)



Trước đó Báo Lao Động phản ánh, dù được giao quản lý và bảo vệ rừng, nhưng Công ty Chư Phả liên tiếp để rừng bị tàn phá.



Ngay trong địp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều ha rừng nguyên sinh hiện do đơn vị này quản lý bị lâm tặc đưa các phương tiện cơ giới vào triệt hạ.



Đáng nói, một số khu vực rừng bị phá chỉ cách trạm bảo vệ chưa đầy 1km hoặc do chính quyền địa phương phát hiện.



Cụ thể, khoảng 5ha rừng tại các Tiểu khu 18 và 22 bị người dân đưa các phương tiện cơ giới vào phá trắng để lấy gỗ và xâm chiếm đất canh tác.



Cũng tại chính Tiểu khu 22 vào năm 2017, cơ quan chức năng vừa bắt giữ gần 45m3 gỗ cực quý. Sau đó, nhiều đối tượng lâm tặc đã bị khởi tố.

https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-vu-pha-trang-rung-lay-go-o-dak-lak-785438.ldo

Theo Hữu Long (Báo Lao Động)