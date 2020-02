Điểm sáng về xây dựng thế trận phòng thủ tại Tây Nguyên

Hơn 10 năm trước, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới đã được các đơn vị quân đội tại khu vực Tây Nguyên quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc. Đây là Nghị quyết được phát triển từ Nghị quyết 02/NQ-TW về xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc mà Bộ Chính trị ban hành năm 1987. Một trong những điểm sáng thực hiện hiệu quả nhất Nghị quyết phải kể đến Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng). Nơi ấy, nơi phên giậu, thế trận dân quân vững chắc đã và đang được các đơn vị của Binh đoàn tạo dựng trên vùng Bắc Tây Nguyên...





Bộ đội binh đoàn 15 và những hoạt động ý nghĩa với bà con biên giới.





Vực dậy vùng đất cằn cỗi



Khu vực xã Ia Đal, H. Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum các đây hơn 10 năm chỉ là một vùng đất cằn cỗi, trắng dân. Vừa là vùng biên giới, cách xa trung tâm huyện, vừa là nơi có khí hậu khắc nghiệt, giao thông trắc trở. Theo chủ trương của Bộ Quốc phòng và chính quyền tỉnh Kon Tum sẽ xây dựng, phát triển nơi đây thành một Cty quân đội vừa làm kinh tế, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, năm 2008, Cty 716 thuộc Binh đoàn 15 đã ra đời. 12 đội sản xuất của Cty được hình thành và đó cũng chính là các điểm dân cư nằm dọc theo vành đai biên giới. Gia đình anh Quách Công Quản, công nhân đội 6, Cty 716, là một trong những hộ đầu tiên định cư tại khu dân cư mới này. Ngoài thu nhập ổn định trên 6 triệu đồng/tháng, gia đình anh cũng rất yên tâm khi con em được học hành bài bản với hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ. "Sau 7 năm gia đình vào làm công nhân tại binh đoàn, chúng tôi được các anh trong binh đoàn hướng dẫn cách làm kinh tế rất tận tình. Nay đời sống ổn định lắm, ai cũng xác định sẽ gắn bó lâu dài", anh Quản nói.



Theo ghi nhận của chúng tôi, việc hình thành các cụm, các điểm dân cư đều được Cty 716 phối hợp với chính quyền tỉnh Kon Tum và H. Ia H'Drai quy định chặt chẽ ngay từ đầu. Nơi nào có Cty, có nông trường, nơi đó có khu dân cư, có hệ thống y tế- văn hóa, giáo dục phát triển đồng bộ. Thiếu tá Nguyễn Đình Thanh- Giám đốc Cty 716 cho hay, đơn vị đã và luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã Ia Đal và cử lực lượng tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Hiện nay, toàn xã Ia Đal có 11 thôn thì 5 trưởng thôn là cán bộ Đội sản xuất của Cty. "Khi hình thành các khu dân cư, chúng tôi xác định là sẽ ổn định được hết cuộc sống cho cán bộ công nhân viên và người lao động của các điểm dân cư. Không chỉ cùng với địa phương tập trung phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân mà còn tạo dựng tốt một thế trận an ninh quốc phòng vững chắc", Thiếu tá Thanh cho biết. Cũng theo thiếu tá Thanh, tất cả các cụm điểm dân cư của binh đoàn đều nằm dọc tuyến biên giới, nên có thể khẳng định rằng đó là phên giậu bảo vệ vững chắc Tổ quốc.



Khu vực phòng thủ liên hoàn



Với quan điểm "Sản xuất đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó", Cty 716 Binh đoàn 15 đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trước mắt và lâu dài. Nơi ấy, binh đoàn đã quy hoạch ổn định các vùng chuyên canh sản xuất, khu định canh, định cư cho nhân dân tại chỗ cũng như người dân nơi khác chuyển đến. Ông Ngụy Đình Phúc- Chủ tịch UBND xã Ia Đal, H. Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum) khẳng định, Cty 716, Binh đoàn 15 đã góp phần quan trọng trong phát triển các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực biên giới và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Theo ông Phúc, nhiều năm qua, xã Ia Đal là xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Các khu dân cư sau khi hình thành đều tạo ra một hệ thống liên hoàn, vững chắc giữa tình quân, tình dân. Và mỗi người công nhân, lao động giống như một mốc sống ở biên cương, ai cũng tham gia vào việc đảm bảo quốc phòng, ANTT trên biên giới rẻo cao.



Cùng với xã Ia Đal, việc tham gia xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn đã được Binh đoàn 15 hết sức chú trọng tại tất cả 42 xã thuộc 6 huyện biên giới của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum mà Binh đoàn đang thực hiện. Từ kết quả hoàn thành tốt chức năng của "Đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", các đơn vị của binh đoàn đều khẳng định được hiệu quả của một đơn vị kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Đại tá Lê Xuân Phương- Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết: Sở dĩ có được thành quả đó chính là nhờ Binh đoàn đã quán triệt một cách toàn diện, sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. "Địa bàn đóng chân của Binh đoàn tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum kéo dài hơn 270 km dọc biên giới. Nơi ấy, chúng tôi đã tiến hành phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang của địa phương, lực lượng Biên phòng, phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng đồng bộ 4 tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đặc biệt là tiềm lực kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới. Thời gian qua, Binh đoàn cũng đã tổ chức đưa rất nhiều công nhân hình thành các hộ công nhân gắn với các khu vực làng xã trên tuyến biên giới, cùng với thế trận biên phòng tạo thành phên giậu. Rồi các khu vực phòng thủ của địa phương cấp xã, huyện của hai tỉnh cũng được củng cố vững chắc trên cơ sở bố trí của các Cty, các đội sản xuất, tạo thành các làng xã chiến đấu", Đại tá Phương tự hào.



Chúng tôi biết, hiện Binh đoàn 15 là đơn vị quân đội làm kinh tế có quy mô lớn nhất khu vực Tây Nguyên với tổng diện tích đất nông nghiệp đã đưa vào sản xuất, kinh doanh lên đến 40 nghìn héc- ta. Sự góp sức của những người lính và nhân dân vùng biên thực sự đã và đang vươn lên mạnh mẽ, mang lại đời sống ổn định, đổi thay trên cao nguyên rẻo cao. Đây là thành quả của sự sáng tạo truyền thống và bài học kinh nghiệm lịch sử "Ngụ binh ư nông" mà cha ông ta đã vun đúc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đó cũng là quốc sách nhằm giải quyết nhiệm vụ xây dựng đất nước và củng cố lực lượng quân sự trong thời bình hiện nay.





