Đèo Lò Xo thoát "điểm đen" tai nạn

Với những nỗ lực của Tổng cục Đường bộ và ngành chức năng tỉnh Kon Tum, đèo Lò Xo từ một cung đường ám ảnh về tai nạn giao thông, đến nay đã đảm bảo an toàn. Thời gian gần đây, trên đoạn đường này không còn xảy ra tai nạn chết người.

Hiệu quả bất ngờ từ lốp xe cũ

Nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đèo Lò Xò thuộc địa phận huyện Đăk Glei (Kon Tum) có chiều dài khoảng 27km, độ dốc 10%... là cung đường nổi tiếng với các điểm đen tai nạn giao thông (TNGT). Đây là đoạn tuyến được mô tả quanh co như cái tên của nó – đèo Lò Xo. Một bên núi cao, một bên vực thẳm và hay xuất hiện sương mù che khuất tầm nhìn khiến cánh lái xe luôn e sợ khi đổ đèo.

Từ khi lắp tường hộ lan bằng lốp cao su, đèo Lò Xo không còn tai nạn chết người. Ảnh: Lê Kiến

4 nhóm giải pháp trên đèo Lò Xo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho triển khai 4 nhóm giải pháp tăng cường đảm bảo ATGT trên đèo Lò Xo. Đó là lắp đặt biển hạn chế tốc độ, lắp thiết bị giám sát tự động, bố trí 2 điểm dừng kiểm tra kỹ thuật xe… Sửa chữa, bổ sung kết cấu hạ tầng. Theo đó 19 hốc cứu nạn và 2 đường cứu nạn sẽ được xây dựng tại các vị trí thích hợp; mở rộng 87 vị trí đường cong, bạt mái taluy, hạ thềm tầm nhìn...



Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2005 – 6/2018 trên đoạn đường này đã xảy ra 192 vụ TNGT làm chết 65 người, bị thương 333 người và gây hư hỏng nhiều phương tiện. Điển hình là tháng 4/2005, tại km 442+346, xe ôtô khách chở đoàn cựu chiến binh gặp nạn, lao xuống vực sâu khiến 31 người thiệt mạng. Tháng 6/2018 xe ôtô khách chở 40 người chạy tuyến Hải Dương – Bình Phước tông sập hộ lan, lao xuống vực sâu khiến 3 người chết và 18 người bị thương…

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Xuân Hướng – Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Kon Tum cho biết, các vụ tai nạn trên đèo Lò Xo xảy ra sau 12 giờ đêm do các lái xe ngủ gật, lạ đường, chủ quan vì độ dốc 10% là khá thấp. Mặc dù đã có hộ lan bằng thép nhưng không tránh khỏi các trường hợp xe lao xuống vực.

Năm 2018, ngay sau khi xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum đã phối hợp với nhiều bộ, ngành Trung ương tiến hành khảo sát, đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn. Trong đó, hệ thống tường hộ lan bằng lốp cao su (do Cục Quản lý đường bộ III.4 làm chủ đầu tư) đã phát huy hiệu quả. Sau khi thực hiện phương án này, hơn 1 năm qua trên đèo Lò Xo không xảy ra tai nạn chết người.

An toàn, tiết kiệm và… đẹp

Theo ông Nguyễn Danh Tiến- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4, tường hộ lan được đóng trụ thép sâu 1,4m, cho lốp ôtô cũ dán chồng lên nhau, bên trong lốp được đổ đầy cát. Khi phương tiện giao thông gặp sự cố, bức tường hộ lan cao su này sẽ có tác dụng đàn hồi và đỡ bên ngoài lề taluy, ngăn xe lao xuống vực. Cùng đó, lốp xe mềm, giúp giảm thiểu hư hại phương tiện khi va chạm, hộ lan này cũng mang tính cảnh báo lái xe cẩn thận. Năm 2019 đã lắp đặt 13 đoạn lốp cao su với chiều dài hơn 1.100m, tổng chi phí khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quảng – Giám đốc Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum (đơn vị thi công, bảo trì tường hộ lan) chia sẻ: “Nếu áp dụng tường xoay con lăn của Hàn Quốc thì chi phí rất đắt. Việc xây dựng tường hộ lan bằng lốp cao su cũ đã giảm thiểu chi phí rất nhiều, mà hiệu quả mang lại cũng rất tốt, phù hợp với thực tế địa phương. Từ khi lắp hệ thống này đã không còn tai nạn chết người, nhờ lốp cao su nên giảm thiểu thiệt hại do va chạm”.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, năm 2019 tình hình TNGT giảm mạnh cả 2 tiêu chí số vụ vi phạm và số người bị thương, địa phương không còn các điểm đen TNGT. Cụ thể, toàn tỉnh có 68 vụ tai nạn, làm chết 63 người và bị thương 44 người. Trong đó, huyện Đăk Glei từ một huyện thường có nhiều tai nạn nghiêm trọng trên đèo Lò Xo nay đã giảm cả 3 tiêu chí. Về phía lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm, đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum, cho biết riêng đoạn đèo Lò Xo qua huyện Đăk Glei được đơn vị đặc biệt quan tâm. Tại đây có tổ giám sát 24/24 giờ để nhắc nhở lái xe xuống đèo đảm bảo an toàn, đồng thời luôn có camera giám sát để xử lý vi phạm ngay tại chỗ. Nhờ vậy đã góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.