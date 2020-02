Đắk Lắk: Vận chuyển gỗ lậu bằng hồ sơ giả?

Một xe tải vận chuyển hơn 20 m3 gỗ nhưng hồ sơ có dấu hiệu giả mạo; tài xế khai nhận được một người giao hồ sơ và thuê vận chuyển gỗ từ Đắk Lắk về Tây Ninh.





Số gỗ trên xe tải bị bắt giữ để điều tra - Ảnh: Công an cung cấp





Ngày 27.2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển gỗ có hồ sơ được cho là không hợp lệ.



Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 26.2, trên đường liên xã đoạn qua thôn 3, xã Ea Ral, Ea H’Leo, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một xe tải biển số tỉnh Bình Định do tài xế Nguyễn Đức Sơn (31 tuổi, trú Ea H’Leo) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Qua kiểm tra, trên xe chở một lượng lớn gỗ tròn. Làm việc với cơ quan công an, tài xế Sơn xuất trình hồ sơ, tài liệu chứng minh xuất xứ số lâm sản vận chuyển trên xe có xác nhận của UBND xã Chư Hreng (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).



Tuy nhiên, qua đấu tranh của lực lượng chức năng, bước đầu Sơn thừa nhận số gỗ trên xe được bốc lên từ xã Ea Wy, Ea Hleo, không phải từ thành phố Kon Tum như thể hiện trong hồ sơ.



Sơn cũng khai nhận được một người đàn ông (chưa rõ nhân thân) giao cho bộ hồ sơ và thuê vận chuyển số gỗ trên với giá 500.000 đồng/m3 từ Đắk Lắk về Tây Ninh.



Công an đã xác định được khối lượng số gỗ trên xe mà Sơn đang vận chuyển là hơn 21 m3.



Theo Trung Chuyên (thanhnien)