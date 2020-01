Hàng chục học sinh tụ tập nẹt pô, quậy phá tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Khi bị phát hiện, hàng chục thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, quậy phá tháo chạy tán loạn, để lại 15 xe máy trên cung đường vắng tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Nhóm thiếu niên tại công an TP.Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Sáng 6.1, trung tá Mai Xuân Huệ, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này đang xác minh làm rõ chủ hàng chục xe máy mà nhóm thiếu niên tụ tập nẹt pô, quậy phá trên cung đường vắng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt) để xử lý.

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, nơi nhóm thiếu niên tụ tập nẹt bô, quậy phá gây mất an ninh trật tự. Ảnh: Lâm Viên

Trước đó, chiều 5.1, Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt nhận được tin báo có hàng chục thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, bốc đầu xe, quậy phá trên các cung đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người dân, du khách.

Đội CSGT Công an TP.Đà Lạt phối hợp lực lượng công an các phường tiến hành mai phục, bắt nóng nhóm thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi nẹt pô, bốc đầu xe, quậy phá nói trên.

Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thiếu niên tháo chạy tán loạn theo các hướng, bỏ lại xe máy giữa đường. Cơ quan chức năng tạm giữ 8 thiếu niên cùng 15 xe máy.

Xe máy của nhóm thiếu niên bị tạm giữ tại Công an TP. Đà Lạt để xác minh và xử lý. Ảnh: Lâm Viên

Qua sàng lọc, kiểm tra nhanh, tất cả 15 xe và 8 thanh niên bị tạm giữ có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi phần lớn là các học sinh THPT trên địa bàn TP.Đà Lạt và một số đến từ các huyện lân cận tham gia.

Theo ông Mai Xuân Huệ, nhóm thiếu niên này có hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ, Đội CSGT TP.Đà Lạt đang xác minh và xử phạt theo quy định. Đồng thời xác minh chủ nhân 15 xe máy là tang vật vụ việc đang bị tạm giữ tại kho bãi tại Công an TP.Đà Lạt.

Ông Huệ cho biết thêm với nhóm thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô này chưa đủ tuổi để cấp bằng lái, Đội sẽ phối hợp với gia đình để giáo dục, quản lý.