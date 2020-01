Giá rau Đà Lạt sẽ không 'nhảy múa'

Năm nay rau Đà Lạt được dự tính không thiếu, không tăng giá trong dịp tết.

Làm sạch, đóng gói nông sản Đà Lạt để chuyển đi các tỉnh, thành phố - Ảnh: M.VINH

Chiều 14-1 (20 tháng chạp), hàng loạt đơn vị cung ứng nông sản Đà Lạt cho các siêu thị, chợ đầu mối tại TP.HCM và các tỉnh đã xuất đi những chuyến hàng đầu tiên. Các đơn vị cung ứng từ Đà Lạt cho biết dịp tết năm nay giá nông sản sẽ không tăng, thậm chí giảm nhẹ dù nhu cầu tiêu thụ nông sản trong dịp tết tăng cao.

Để cung ứng nông sản cho thị trường vào dịp tết năm nay, vùng rau Đà Lạt gồm TP Đà Lạt và các huyện lân cận đã xuống giống hơn 2.500 hecta rau, củ các loại. Diện tích này tương đương với diện tích nông sản vào các năm trước. Với diện tích như trên sẽ có hơn 8.000 tấn nông sản được đưa ra thị trường trong dịp tết (gồm trước và 15 ngày sau tết).

Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi ngày các công ty cung ứng nông sản lớn xuất đi 200 tấn rau, củ. Lượng nông sản xuất đi từ Đà Lạt sẽ tăng khoảng 10% vào những ngày cận tết.

Ông Nguyễn Công Thừa, tổng giám đốc Hợp tác xã Anh Đào (Đà Lạt), cho biết năm nay là năm đặc biệt khi giá thu mua và bán nông sản không tăng cao, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ. "Thời gian cận tết Đà Lạt có 2 tháng rưỡi nắng nhiều, mưa nhỏ và ít. Đây là nguyên nhân chính khiến sản lượng nông sản tăng so với cùng thời điểm các năm trước" - ông Thừa nói.

Đại diện Công ty Phong Thúy (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho rằng việc nông dân trồng nông sản bắt đầu quen với lối làm việc dựa trên hợp đồng hợp tác liên kết và cung ứng nông sản khiến cho giá thu mua và xuất bán được xác lập ngay từ khi chưa bắt đầu vụ tết. Điều này khiến những ngày cận tết năm nay giá nông sản không "nhảy múa" như các năm.

Ghi nhận của UBND TP Đà Lạt, những năm trước nông sản thiếu hụt và tăng giá mạnh là nhóm nông sản phổ biến gồm các loại xà lách, hành lá, cải, khoai tây, khoai lang, dưa leo, cà rốt...

Tuy nhiên, năm nay tại Đà Lạt giá thu mua các loại rau phổ biến tại cửa vườn hoặc tại vựa từ nay đến ngày cuối cùng chuyển nông sản đi các tỉnh (27 tháng chạp đối với các tỉnh phía Bắc và 29 tháng chạp đối với TP.HCM và tỉnh phía Nam) đã được chốt: không tăng so với ngày thường. 95% nông sản Đà Lạt xuất bán đi TP.HCM và các tỉnh đều đạt tiêu chuẩn "Rau an toàn" do tỉnh Lâm Đồng xây dựng nhằm quản lý chất lượng nông sản tại địa phương.