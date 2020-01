Đà Lạt: Phẫn nộ, hơn 300m ống nước tưới bị chặt phá tan tành

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, gia đình chị Nguyễn Thu Hà (ngụ đường Mai Anh Đào, phường 8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bị các đối tượng xấu chặt phá đường ống dẫn nước tưới hoa màu đến 2 lần, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Ngày 29/1, chị Nguyễn Thu Hà chia sẻ với phóng viên cho biết, gia đình chị đã trình báo với Công an phường 8 về việc hệ thống ống dẫn nước tưới bị kẻ xấu chặt phá thành nhiều khúc. Nghiêm trọng hơn, đây là lần thứ 2 vụ việc diễn ra dù đã báo cho chính quyền địa phương.

"Sáng ngày ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên Đán Canh Tý), tôi ra vườn rau để tưới rau thì phát hiện hệ thống ống nước tưới dài 300m bị kẻ xấu chặt thành từng khúc. Đây là lần thứ 2 hệ thống ống nước của gia đình tôi bị kẻ xấu chặt phá khiến chúng tôi rất hoang mang. Hiện, tôi đã báo Công an phường 8, mong cơ quan chức năng thành phố sớm tìm ra thủ phạm để gia đình yên tâm sản xuất", chị Hà mếu máo.

Ống nước của gia đình chị Hà bị chặt phá thành từng khúc.

Chị Hà cũng cho biết, trước đó, đêm ngày 8/12/2019, hệ thống tưới của gia đình chị cũng bị kẻ gian chặt phá. Vào thời điểm đó, con đường bê tông dài hơn 1km, từ đường Mai Anh Đào vào khu sản xuất nông nghiệp của khoảng 20 hộ dân sau đồi Thống Nhất, phường 8, TP. Đà Lạt vừa hoàn thành. Gia đình chị cũng đã báo chính quyền địa phương, Công an phường 8 cũng đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận thực tế. Ngoài 300m ống nhựa phi 40 - 49 bị chặt thành từng khúc, còn có 100m ống nhỏ của hệ thống tưới tự động cũng bị băm nát. Do ống nước bị chặt nên 2 mô tơ chạy không tải cũng bị cháy. Công an phường 8 ước tính thiệt hại khoảng 35 triệu đồng, vượt khung xử lý của công an phường và đề nghị gia đình trình báo vụ việc đề Công an TP. Đà Lạt điều tra xử lý.

Lần đầu tiên, gia đình chị Hà bị chặt phá ống nước ước tính thiệt hại khoảng 35 triệu đồng.

Sau đó, để tiếp tục duy trì sản xuất, gia đình chị Hà đã đầu tư lại hệ thống ống tưới nước như ban đầu. Tuy nhiên, mùng 4 Tết lại bị chặt phá, lần này Công an phường 8 ước tính thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Nói về vụ việc này, ông Vũ Ngọc Anh - Trưởng công an phường 8, TP. Đà Lạt cho biết, đơn vị đã cử cán bộ đến hiện trường lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ vụ việc gia đình chị Nguyễn Thị Hà 2 lần bị chặt phá ống nước. Bên cạnh đó, Công an phường 8 cũng xác định, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ báo cáo lên công an cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những đoạn ống dài bị chặt phá khiến gia đình chị Hà bức xúc và lo lắng.

Chị Hà cũng cho biết, khi thực hiện con đường bê tông vào khu sản xuất, gia đình chị đã đóng góp nhiều đợt với số tiền 25 triệu đồng. Đợt cuối gia đình chị xin giảm bớt vì đoạn đường còn lại gia đình chị ít đi lại, số tiền chưa đóng góp còn khoảng 4 triệu đồng. Cũng từ đó, hệ thống ống nước của gia đình chị bị chặt phá hai lần.