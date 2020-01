Côn đồ liên tục hành hung người lái xe ôm ở Đà Lạt

Công an P.3, thành phố Đà Lạt đang truy tìm kẻ hành hung, đập phá xe máy của tài xế xe ôm tại vòng xoay Kim Cúc, P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Trạm xe buýt tại vòng xoay Kim Cúc (Đà Lạt) liên tục xảy ra nạn côn đồ hành hung tài xế xe ôm. Ảnh: Lâm Viên

Các tài xế xe ôm khu vực vòng xoay Kím Cúc luôn bất an mỗi khi nhóm Dũng "khùng" xuất hiện. Ảnh: Lâm Viên

Công an P.3 nhận được tin báo của người dân có một người tên La (chưa rõ nhân thân) cầm rựa đứng ở khu vực trạm xe buýt tại vòng xoay Kim Cúc (cạnh đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng) rượt đuổi anh N.V.T (40 tuổi, ngụ Đà Lạt) khi anh này đang dừng xe chờ đón khách. Anh T. hoảng loạn bỏ chạy thì La dùng rựa chém đầu xe máy của anh T.

Qua trích xuất camera an ninh, công an P.3 xác nhận có vụ việc xảy ra vào đêm 17.1, tuy nhiên do người dân trình báo quá chậm, sau khi vụ việc xảy ra người dùng rựa chém xe máy đã bỏ đi khỏi hiện trường, đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân.

Chưa hết, sáng 19.1 anh N.V.T tiếp tục trình báo lúc 0 giờ cùng ngày khi anh vừa dừng xe gần trạm xe buýt để đón người quen (gọi điện đặt trước) liền bị La cùng 1 người khác ngồi trên xe máy dùng đá ném vào người anh T. và người khách đi cùng.

Công an P.3 thừa nhận tại khu vực vòng xoay Kim Cúc thời gian qua có một số đối tượng thường xuyên đến ngăn cản, gây hấn với những người hành nghề xe ôm.

Có không nạn bảo kê?

Theo những người hành nghề xe ôm, muốn yên thân đón khách tại trạm xe buýt vòng xoay Kim Cúc (cạnh Đài PT-TH Lâm Đồng), họ phải đóng cho nhóm Dũng “khùng” mỗi ngày 20 ngàn đồng. Nếu không đóng mà chạy xe tới đón khách sẽ bị nhóm của Dũng gây sự, xua đuổi và hành hung.

Người ngồi sau xe máy tố cáo là Dũng "khùng" thường xuyên hành hung họ. Ảnh: Lâm Viên

Nạn nhân của những vụ hành hung này khá nhiều như ông N.V.H (Nguyễn Văn Hùng), ngụ P.4, Đà Lạt), anh P.V.T (Phạm Văn Tiến), anh T.A.K (Trần Anh Khoa), chạy xe ôm Grap, ông L.Q.L (61 tuổi)… nhiều lần bị nhóm Dũng “khùng” hành hung không cho hành nghề tại khu vực vòng xoay Kim Cúc.

Mỗi lần bị hành hung hoặc bị hăm dọa, những người hành nghề xe ôm đến đến Công an P.3 hoặc Công an TP. Đà Lạt trình báo vụ việc. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa xử lý được những kẻ có hành vi côn đồ với những người lái xe ôm.

Bị đánh gãy 2 hàm răng vì không đóng tiền

Ông L.Q.L (61 tuổi), người có thâm niên gần 20 năm chạy xe ôm cho biết: Nhóm bảo kê bến xe ôm Kim Cúc gồm 4 người: Dũng “khùng”, Bi “bụi”, Hoàng “đĩ” và 1 người khác. Họ “chiếm lĩnh” bến xe ôm này nhiều năm nay. Những người nào muốn đón khách tại đây phải đóng cho nhóm này mỗi ngày 20 ngàn đồng. Có lúc “đột xuất” chúng “mượn” vài ba trăm ngàn đồng nhưng không hẹn ngày trả.

Các tài xế xe ôm thấp thỏm lo sợ bị hành hung khi đến trạm xe buýt này đón khách, dù đó là khách quen. Ảnh: Lâm Viên

Ông L.Q.L kể ông bị nhóm bảo kê xe ôm đánh nhiều lần rồi. Lần nặng nhất ngày 1.10.2018 đúng ngày giỗ cha ông L., khi ông dừng xe gần trạm xe buýt chờ khách thì Bi “bụi” tới xin tiền để tiêu xài. Ông L. không đồng ý liền bị Bi đấm thẳng vào mặt, tiếp đó Bi dùng chiếc mũ bảo hiểm đánh mạnh vào mặt ông khiến ông gãy hàm răng trên, nằm gục bất tỉnh. Sau khi đánh ông L., Bi trốn biệt cả tháng trời.

Vụ việc được trình báo đến Công an P.3, Công an có ghi nhận vụ việc, chụp hình mặt mũi ông L. sưng vù để xử lý. Thế nhưng, từ đó đến nay vụ việc chìm vào im lặng! Cũng theo ông L., trước đó một lần ông vừa chở khách quen quay lại trạm xe buýt liền bị Dũng “khùng” dùng cây sắt đánh tới tấp, lần đó ông L. bị gãy mấy chiếc răng hàm dưới.

Ông L nhiều lần bị nhóm Dũng "khùng" hành hung vì không nộp tiền cho chúng. Ảnh: Lâm Viên

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Đinh Tư, Trưởng Công an P.3 thừa nhận có sự việc nhóm Dũng “khùng” hành hung những người lái xe ôm, nhưng "anh em làm không triệt để" và hứa sẽ chỉ đạo quyết liệt xử lý nhóm côn đồ này.

Một lãnh đạo khác của công an P.3 đề nghị những người lái xe ôm khi thấy nhóm côn đồ xuất hiện cần trình báo ngay để công an phường kịp thời có mặt bắt giữ để xử lý nếu chúng hành hung tài xế xe ôm. "Lâu nay sau khi sự việc xảy ra những người lái xe ôm mới đến trình báo, khi công an đến hiện trường thì những kẻ côn đồ không còn ở đó nữa...", người này nói.

Trong ngày 20.1, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3 (Đà Lạt) cho biết sẽ chỉ đạo vông an phường phải phục bắt bằng được những kẻ côn đồ bảo kê, hành hung những người hành nghề xe ôm tại vòng xoay Kim Cúc. Không thể để tình trạng côn đồ ngăn cản và hành hung những người hành nghề xe ôm.