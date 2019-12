Công an Đắk Lắk đột kích sới bạc lớn, bắt giữ 44 đối tượng

Dù sới bạc tổ chức trong căn nhà kín cổng, có 3 kẻ cảnh giới nhưng lực lượng công an vẫn đột kích thành công, bắt giữ 44 đối tượng.



Sáng 20-12, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của 44 đối tượng bị bắt giữ trong một sới bạc quy mô lớn.





Hiện trường khi lực lượng công an có mặt





Trước đó, chiều 19-12, sau nhiều tháng theo dõi, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích vào 1 căn nhà tại xã Ea Na, huyện Krông Ana.



Tại hiện trường, 44 con bạc gồm cả nam và nữ đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an thu giữ gần 400 triệu đồng, hàng chục điện thoại, ô tô, xe máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Các con bạc đến từ TP Buôn Ma Thuột và nhiều huyện của tỉnh Đắk Lắk.



Tại cơ quan công an, bước đầu Đoàn Đức Thuận (SN 1967, ngụ xã Ea Na) khai thuê căn nhà này rồi tổ chức cho các con bạc xóc đĩa, hưởng lợi. Cụ thể, mỗi ca đánh bạc, Thuận thu 1 triệu đồng. Mỗi ngày, Thuận thu được từ 3 đến 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 con bạc, có ngày 40 - 50 người. Để tránh sự phát hiện của công an, Thuận thuê 3 đối tượng cảnh giới.





Các con bạc bị bắt giữ





Thiếu tá Đỗ Việt Hà, Đội trưởng Đội tệ nạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Thuận tổ chức đánh bạc rất tinh vi, chuyên nghiệp. Ngoài thuê người cảnh giới, Thuận thường thay đổi địa điểm và chọn những căn nhà kín cổng, có camera theo dõi vòng ngoài.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)