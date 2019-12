Bắt quả tang cán bộ thanh tra tỉnh trên chiếu bạc

LCơ quan công an đã đột kích sới bạc, tạm giữ 9 đối tượng, trong đó có 1 thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk.



Chiều 23-12, một nguồn tin cho biết Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.





Thanh tra tỉnh Đắk Lắk nơi ông Trần Đình Hiếu công tác





Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng bị tạm giữ có ông Trần Đình Hiếu (42 tuổi, là thanh tra viên thuộc Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra (thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk).



Theo thông tin ban đầu, chiều 21-12, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích vào nhà của ông Bùi Xuân Dũng (43 tuổi, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền. Cơ quan công an cũng thu giữ hàng chục triệu đồng, 2 bộ bài cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.



Ngay sau đó, các đối tượng này được đưa về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Đình Hiếu khai nhận mình hiện là thanh tra của Phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra (thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Lắk).



Còn đối tượng Bùi Xuân Dũng khai nhận sáng 21-12, các đối tượng đã đến nhà ông cùng nhau đánh bạc. Sau mỗi ván, người nào thắng thì phải đóng tiền xâu cho ông Dũng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)