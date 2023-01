Mối nguy từ thuốc lá điện tử

Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành ghi nhận tình trạng học sinh ngất xỉu, nguy hại sức khỏe sau khi hút thuốc lá điện tử.





Theo V. (một đầu mối chuyên bán thuốc lá điện tử (TLĐT) ở TP.HCM), hiện TLĐT đã được “nâng tầm, đổi chất” với tên gọi là pod, vape. Đây là một loại TLĐT được thiết kế bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Cây pod, vape chứa chất lỏng điện tử, khi hút khô chỉ cần mở ra châm thêm chất lỏng là hút tiếp. Trong khi đó, TLĐT hoạt động bằng cách đốt bằng bông tẩm nicotine để giải phóng nicotine. Điểm bất tiện của TLĐT là thường xuyên phải tháo ra và ngâm tẩm bông lại, do đó pod, vape ra đời.







Học sinh thản nhiên hút



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 16 giờ ngày 23.12.2022, tại quán trà sữa A.Đ (P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), một nhóm khoảng 6 học sinh, mặc đồng phục trường THPT T.Đ ở Q.Bình Thạnh, đến quán và mang theo pod. Gọi nước xong, một nam sinh cầm ngay chiếc pod hút, rồi thản nhiên nhả khói ra xung quanh. Sau khi hút xong, nam sinh này chuyền tay cây pod cho các bạn khác hút phì phà…



Khoảng 18 giờ cùng ngày, 4 học sinh mặc đồng phục trường THPT T.Đ ngồi trong quán nước trên đường Chu Văn An (P.12, Q.Bình Thạnh), trên bàn cũng để sẵn cây pod. Một học sinh một tay bấm điện thoại, tay kia cầm pod hút. Ngồi cạnh bên, học sinh tên V.T cũng lấy cây pod khác ra hút. V.T cho biết em đặt mua pod tại shop V. trên đường Phan Văn Hân (Q.Bình Thạnh). V.T thường dùng pod thay thuốc lá thông thường, vì cho rằng pod ít độc hại hơn thuốc lá (?).



Từ 16 giờ 30 - 17 giờ ngày 27.12.2022, chúng tôi ghi nhận tại một quán nước gần trường THPT T.Đ (Q.Bình Thạnh) có nhiều nhóm học sinh mặc đồng phục ngồi hút pod, đánh bài. Khoảng 17 giờ cùng ngày, hai nam sinh vào quán nước này, một người lấy pod ra vừa chơi game trên điện thoại vừa hút.



Học sinh trường THPT T.Đ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thản nhiên hút pod. Ảnh: Song Mai



PV tiếp cận thì hai nam sinh giới thiệu tên V. và K., học sinh lớp 10 trường THPT T.C.V (Q.Gò Vấp). Chúng tôi dò hỏi mua pod ở đâu, V. nhanh nhảu: “Vào facebook em chỉ cho, gõ “Pod 1 lần” là ra cả rổ. Cây có mấy chục ngàn, hút mệt nghỉ”. Lúc này, K. tiếp lời: “Muốn mua loại pod giống như của em thì có một quán bán mấy cái này ở đường Thống Nhất (Q.Gò Vấp)”.



K. cho hay chiếc pod mà mình đang dùng có giá 210.000 đồng, là loại hút 1 lần, hút hết 1.200 hơi thì bỏ. Theo K., giá pod đắt hay rẻ tùy vào độ nicotine của dịch điện tử, nếu nicotine càng cao thì giá càng đắt và ngược lại.



Theo K., tính riêng lớp của K. hiện có khoảng 10 bạn hút pod. Ban đầu là hút hiệu ứng, thấy một bạn hút, các bạn khác thấy xin hút “ké”, rồi thèm, phụ thuộc lúc nào không hay. Học sinh trong trường chủ yếu tập trung tại khu vực nhà vệ sinh hút vào giờ ra chơi. “Còn hai tụi em sợ bị thầy cô bắt gặp nên sau giờ học, tranh thủ chạy ra quán trà sữa gần trường hút. Em đã hút pod từ năm lớp 8 cho đến nay”, K. nói.



Chiều 22.12.2022, tại một quán ăn vặt đối diện trường THPT Đ.S.T (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chủ quán cho biết học sinh của trường ra về, tấp vào quán hút pod còn nhiều hơn “ăn cơm bữa”. Theo chủ quán, nhiều hôm dọn bàn, anh còn nhặt được dây sạc, bộ phận lắp ráp của cây pod và lọ đựng dung dịch màu vàng ngả xanh lục của học sinh để quên.



11 giờ 30 ngày 27.12.2022, nhóm khoảng 10 học sinh nam trường THPT L.Tr (TP.Thủ Đức) tụ tập tại quán cà phê trên đường Võ Văn Hát (P.Long Trường, TP.Thủ Đức). Một nam sinh lấy 1 cây pod 7 màu, đang gắn với cổng sạc, hút một hơi rồi mời các bạn cùng hút. Trong nhóm, có 1 nam sinh mới tập hút, vừa đưa lên miệng hút 1 hơi thì ho sặc sụa, liền bị các nam sinh khác chế giễu. Chỉ khoảng 5 phút từ khi nhóm nam sinh có mặt, cả không gian quán cà phê đậm đặc mùi khói thuốc pod.



“Bọn em học sinh không có tiền nhiều nên hùn nhau mua cây pod giá 1,2 triệu đồng, mua cùng combo tinh dầu thêm 350.000 đồng nữa, bỏ túi mang theo hút ở bất kỳ đâu”, một nam sinh vừa hút pod, vừa khoe với PV…





Học sinh K. và V. hút pod tại quán cà phê. Ảnh: Thu Hoài





Nhiều trường hợp phải cấp cứu



TS-BS Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên - Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội), cho hay đã có không ít trường hợp học sinh được đưa vào cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong TLĐT.



Tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Nhi T.Ư tiếp nhận em N.A (nam, 12 tuổi) là học sinh trung học ở Hà Nội được đưa đến Khoa Sức khỏe vị thành niên trong tình trạng khó thở và co giật. Theo thông tin khai thác từ gia đình, N.A là học sinh ngoan, học giỏi nhưng bố đi làm xa, mẹ bận công việc nên không dành thời gian quan tâm, giám sát. N.A dần tụ tập với các học sinh lớp trên ở trường, các học sinh này đã rủ N.A sử dụng TLĐT. Sau đó, N.A tự mua trên mạng về để được tự do hút. Cùng với việc hút TLĐT, N.A cũng có biểu hiện học sa sút hơn, bướng bỉnh, có hành vi chống đối cha mẹ.



Tác hại khủng khiếp



Về tác hại của TLĐT với sức khỏe vị thành niên, TS-BS Ngô Anh Vinh khuyến cáo: Trước hết, TLĐT chứa nicotine là chất gây nghiện. Nicotine còn gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em, gây suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ; thậm chí có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng. TLĐT với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất, dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính.



Kỳ nghỉ 2.9, N.A lên chơi, ở với bà nội tại Hòa Bình và đã sử dụng TLĐT thường xuyên mà bà không hay biết. Sau khi hút TLĐT, N.A xuất hiện run tay chân, chóng mặt, hoảng sợ, khó thở và xuất hiện cơn co giật. Em được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư. Các bác sĩ lấy mẫu TLĐT mà bệnh nhân trên đã sử dụng gửi đến Viện Pháp y quốc gia để tìm độc chất và kết quả cho thấy có thành phần của một số chất gây nghiện.



Một nam sinh khác tên Đ.N.H học lớp 12 tại một trường THPT ở TP.HCM cho biết H. và nhóm bạn của mình đã tập hút pod từ năm lớp 10 và hiện hút đến độ trên 50 nicotine. Theo H., từ khi hút pod, miệng em luôn trong trạng thái khô lạnh, cảm thấy khát nước, thường xuất hiện vết loét miệng, ho và xuất hiện quầng mắt bị thâm, đôi lúc bị chảy máu mũi. Các bạn của H. cũng gặp các triệu chứng tương tự. H. sau đó đi thăm khám thì được các bác sĩ cho biết: Chất propylene glycol trong TLĐT có tính khử nước, làm giảm độ ẩm bên trong mũi, miệng và các bộ phận khói thuốc đi qua. Khi hút, người ta thường thở hơi qua mũi, gây khô da, dẫn đến chảy máu cam, rối loạn hệ thống miễn dịch. Nghe thấy sợ, nhưng một ngày H. không hút pod thì toàn thân mệt mỏi, tay chân ủ rũ, cảm thấy choáng váng.



Ngày 18.11.2022, tại nhà vệ sinh của Trường THPT Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), các học sinh phát hiện 1 nam sinh lớp 12 có nhiều biểu hiện bất thường, khó thở, sau đó ngất xỉu. Tại thời điểm phát hiện, trên tay nam sinh này còn cầm cây pod. Trước đó, phòng y tế của trường cũng tiếp nhận 2 nam sinh có triệu chứng tương tự. Ông Lê Hữu Huân, hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, xác nhận vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi, tại nhà vệ sinh của trường.



Chiều 22.12.2022, nam sinh lớp 8 của một trường THCS ở TP.Hải Phòng đi vệ sinh được bạn mời hút pod thì bị chóng mặt, ngất xỉu, sau đó phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. (còn tiếp)



Theo Thanh Niên (TNO)