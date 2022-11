Thành phố… mùa triều dâng

Với đỉnh triều cường xuất hiện vào đầu tháng 10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng những điểm ngập nặng trên địa bàn thành phố và đề nghị người dân chủ động ứng phó, điều chỉnh sinh hoạt hằng ngày và có lộ trình di chuyến phù hợp trong thời gian xuất hiện triều cường.

Những tuyến đường thuộc khu vực trũng thấp, Trung tâm triển khai một số giải pháp như: Xây dựng các tường chắn chống tràn, sửa chữa, gia cố và vận hành các van ngăn triều tại đầu các cửa xả, tổ chức vận hành các trạm bơm, cống kiểm soát triều khống chế mực nước trong một số tuyến kênh, rạch.