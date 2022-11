Ngang nhiên mua bán súng đạn

Gần đây, một số tỉnh thành xảy ra các vụ nổ súng gây thương vong nhiều người (chủ yếu là súng bắn đạn cao su, đạn chì)... gây mất trật tự, an toàn xã hội.





Trong khi đó, “thị trường” mua bán súng và các loại công cụ hỗ trợ công khai hoạt động ì xèo, các hội nhóm ngang nhiên mua bán trên mạng với những lời chào hàng “mua bao nhiêu cũng có”. Tình trạng này gây bất an cho người dân, đe dọa trật tự xã hội. PV Thanh Niên đã vào cuộc điều tra.



Ì xèo mua bán súng



Trên các trang mạng xã hội, nhan nhản các hội nhóm công khai rao bán, hỏi mua súng đạn. Trang “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ” với khoảng 2.000 lượt theo dõi trên Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh hàng chục loại súng với đủ giá cả khác nhau. Trang “Súng bắn bi sắt” khoảng 1.500 người theo dõi thường đăng hình ảnh nhiều khẩu súng dùng đạn bi sắt, video dùng súng bắn vào chai thủy tinh và cam kết nhận hàng kiểm hàng mới thanh toán.



Thái cầm khẩu súng ra chào mời



Hoạt động rầm rộ nhất là nhóm “Hội đam mê súng VN” với số lượng gần 4.000 thành viên, tần suất bài đăng khoảng 30 bài/ngày với nội dung rao bán, hỏi mua súng đạn đủ loại. Tài khoản Tô Vĩnh Diện đăng trên nhóm “Hội đam mê súng VN” với nội dung: “Có cây súng mô (nào - PV) bắn 1 phát là rụng (chết - PV) luôn không anh em, nhắn tin mình mua 1 cây”. Lập tức, bên dưới hàng chục bình luận chào mời: “Nhắn tin là có hàng ngay”. Có tài khoản còn hướng dẫn cách mua từng món về rồi tự lắp ráp, “độ” (nâng cấp) lên để tăng tính sát thương.



Tài khoản Trần Lộc đăng bài mời chào kèm hình ảnh một khẩu súng ổ đạn cổ tròn: “Mình mua 5 triệu cả đạn, kẹt tiền nên bán lại 3,9 triệu cho ai cần, súng còn 6 viên đạn”. Bên dưới là hàng chục bình luận sôi nổi: “Ship Thanh Hóa không bạn?; Ở huyện nào vậy bạn?; Giao dịch thế nào?; Bán chưa, chưa thì để lại tôi;...”. Tài khoản tên Chú Chim Nhỏ chào mời mỗi khẩu súng ổ tròn bắn đạn thể thao có giá 3,5 triệu đồng. Người này cho biết người mua chỉ cần cọc trước 500.000 đồng thì đơn hàng sẽ được đóng gói, gửi theo đường bưu điện và còn hướng dẫn cách đề phòng lực lượng chức năng.



Tài khoản Bá Toàn tỏ ra cộm cán trong buôn bán súng, công cụ hỗ trợ khi khoe ship hàng toàn quốc theo dạng gửi bưu điện, mua bao nhiêu cũng có và khách mua sỉ từ 10 khẩu trở lên thì mỗi khẩu sẽ được giảm 1,5 triệu đồng… “Súng này là súng ổ tròn, bắn đạn thể thao và đạn cao su. Có 90% kim loại cấu thành khẩu súng, giá 5,5 triệu đồng tặng kèm 12 viên đạn và loại 100% kim loại giá 9 triệu đồng tặng kèm 6 viên đạn”, Toàn gọi video khoe kho súng gồm hàng chục khẩu cùng rất nhiều bộ phận, linh kiện như ổ đạn, nòng, cò… cho PV xem.



Khi PV đặt vấn đề sát thương của súng ở mức nào thì Toàn khẳng định: “Từng bắn chết một con chó, khoảng cách 100 m. Bọn tôi còn độ thêm nòng khương tuyến, loại nòng mà các dân chơi độ thêm, tăng độ chuẩn và tăng sát thương của cây súng”. Khi PV hỏi nếu gửi theo dạng bưu điện liệu có bị phát giác thì Toàn tự tin khoe mình vừa gửi vào Q.7 (TP.HCM) một khẩu súng cùng loại giá 9 triệu đồng và khách nhận hàng trưa 4.11.



Khẩu súng giá 17 triệu đồng được Thông và Thái chào mời





Chạm mặt đầu nậu



Liên hệ tài khoản tên Nguyễn Thái (tên thật là Huỳnh Văn Thông, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) qua Facebook, người này cho hay mình buôn súng lục và đang có “hàng ngon” là khẩu Zoraki M906-TD giá 17 triệu đồng. Ban đầu, người này yêu cầu giao dịch qua bưu điện nhưng sau nhiều ngày “đẩy đưa”, cuối cùng Thông đồng ý gặp mặt giao dịch trực tiếp.



Trưa 4.11, Thông yêu cầu PV đến trước một nhà hàng tiệc cưới trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp). Khoảng 10 phút sau, Thông chạy xe SH màu xanh dương (BS 59S3-249xx), không đội mũ bảo hiểm, mặc áo sơ mi phanh ngực để lộ hình xăm kín người, bất ngờ xuất hiện trong làn đường ngược chiều kéo vội PV đi theo.



Đến một quán nhậu trên đường Dương Quảng Hàm (P.7, Q.Gò Vấp), Thông yêu cầu PV ghé vào. Trong câu chào hỏi đầu tiên, Thông dằn mặt: “Ở cái đất Gò Vấp này, nói tên tao ai cũng biết”. Dứt lời, Thông giật ĐTDĐ trên tay PV, bấm nút tắt nguồn. Thông kêu bia, nốc 1 hơi hết 1 chai, rồi gọi cho em trai là Huỳnh Văn Thái đến. Nói về nguồn gốc khẩu súng, Thông cho hay đây là hàng xách tay từ cửa khẩu và khẳng định muốn mua bao nhiêu cũng có, có thể bỏ sỉ lại với giá tốt hơn.





Ngang nhiên chào bán súng trên mạng, bên dưới là hàng chục bình luận đặt mua





Tài khoản Nguyễn Toàn gọi video call quay trực tiếp kho súng cho PV xem. Ảnh: Trần Duy Khánh





Năm phút sau, Thái chạy chiếc Vario màu đen đến, xông vào quán, đặt xuống bàn một bao ni lông đen. Trong khi PV chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thông búng tay ra hiệu cho Thái mở bao ni lông ra, bên trong là một khẩu súng cùng 10 viên đạn (5 viên chì, 5 viên đồng) được quấn trong miếng vải da mỏng. Như chứng tỏ độ liều lĩnh, bạo gan của mình, Thông lấy khẩu súng đặt trên bàn, yêu cầu PV kiểm tra và giao dịch ngay lập tức. “Tao làm ăn rốp rẻng lắm, tiền trao cháo múc”, Thông hối thúc.



Giữ bình tĩnh, PV yêu cầu Thái mang khẩu súng vào nhà vệ sinh để kiểm tra cho an toàn. Tại đây, Thái hướng dẫn cách lắp đạn, lên đạn và tiết lộ ngày hôm trước (3.11), Thông và Thái vừa bán thành công một khẩu súng lục với giá 21 triệu đồng. Chờ lâu, Thông vào nhà vệ sinh và gằn giọng: “Lấy không? Không thì tao rút, lằng nhằng quá”. PV chưa kịp trả lời thì Thông kéo Thái bỏ đi.



Một ngày sau, PV và Thông giao dịch lại và chốt hạ giá 17 triệu đồng. Lần này, PV phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp lên kế hoạch bắt Thông và đồng bọn.



Đúng hẹn 20 giờ ngày 5.11, PV có mặt tại đầu đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp), Thông gửi tin nhắn yêu cầu PV đến một quán nhậu trên đường Dương Quảng Hàm (Q.Gò Vấp) chờ. 10 phút sau, Thông gọi đến yêu cầu thay đổi địa điểm là quán cà phê trên đường số 4 (P.5, Q.Gò Vấp) và cho biết sẽ giao dịch tại đây nên lực lượng hình sự nhanh chóng mật phục.



Tuy nhiên, 20 phút sau, Thông xuất hiện nhưng không mang theo súng, mắt láo liên nhìn xung quanh. Người này gọi nước rồi yêu cầu PV mở ví cho kiểm tra tiền mặt. Thấy đủ tiền, Thông kéo PV rời quán, khiến kế hoạch mật phục gặp khó khăn. Thông dắt PV đi loanh quanh qua nhiều con hẻm nhỏ, vắng, và không quên nhìn xung quanh xem có ai đi theo, rồi lại vào một quán cà phê ở hẻm 145 Dương Quảng Hàm. Tại đây, Thông gọi cho Thái mang khẩu súng cùng 10 viên đạn đến và yêu cầu giao dịch ngay lập tức, đồng thời đe dọa nếu “giỡn mặt thì đừng trách”.



Rút kinh nghiệm từ lần gặp trước bị Thông yêu cầu tắt nguồn điện thoại khi giao dịch, PV giả vờ đang chơi một trận game để được “thông cảm” không yêu cầu khóa nguồn. Nhờ đó, chớp thời cơ lúc tính tiền nước, Thông và Thái sơ hở, PV có khoảng 20 giây để ra tín hiệu, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự ập vào vây bắt.



Vừa thấy người lạ xuất hiện trong hẻm, Thông và Thái lập tức lên xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đuổi kịp và bắt giữ sau khi 2 đối tượng chỉ kịp chạy vào hẻm khoảng 500 m. Qua hồ sơ và lời khai ban đầu, công an xác định các đối tượng đã từng có tiền án; Thái có giấy chứng nhận bệnh tâm thần. Hiện Công an Q.Gò Vấp đang giám định, điều tra nguồn gốc súng, đạn và mở rộng điều tra vụ việc.

(còn tiếp)

Theo Trần Duy Khánh (TNO)