Hòn Bài, hải đăng đặc biệt nhất Việt Nam

Trong hơn 90 trạm hải đăng đang hoạt động dọc bờ biển, trên các đảo của Việt Nam hiện nay, Hòn Bài (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) là cái tên ít biết nhất, thông tin sơ sài nhất và cũng rất hiếm người biết vị trí để đến đó.



Có sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT, PV Thanh Niên mới liên lạc được với lãnh đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, và sau đó được giới thiệu qua điện thoại với ông Trần Huy Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc bộ, trực tiếp phụ trách hải đăng Hòn Bài. Ban đầu, ông Hùng bảo: “Lên xuống nguy hiểm lắm, chỉ công nhân thi thoảng mới lên thôi”. Nhưng khi thấy chúng tôi cương quyết: “Anh em công nhân lên được thì chúng tôi lên được. Không ngại”, ông Hùng mới hẹn đầu giờ chiều ngày cuối tháng 8.2022 sẽ bố trí phương tiện chở PV Thanh Niên ra hải đăng Hòn Bài.





Bảo dưỡng ắc quy ở hải đăng Hòn Bài. Ảnh: Độc Lập



Trưa nắng chang chang, sau hơn 1 tiếng ngồi ca nô chạy từ cảng Bến Đoan (TP.Hạ Long), chúng tôi cũng lên được đảo Cổ Ngựa. Từ đảo này, chúng tôi lên tàu cá chạy thêm gần 2 tiếng theo luồng Hòn Gai - Cái Lân, giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ, theo hướng đông nam, ra tít ngoài Biển Đông.





Thang vòm dựng trên vách đá để lên hải đăng Hòn Bài. Ảnh: Mai Thanh Hải





Buổi chiều, tàu giảm tốc độ, tiến sát 1 hòn núi mồ côi, phía ngoài mênh mông sóng nước, không lô nhô núi như phía trong. Anh Nguyễn Văn Hưng, công nhân trạm luồng Hòn Gai, chỉ tay: “Hòn Bài đấy. Trạm hải đăng là cái nhà hộp nhỏ màu trắng phía trên đỉnh!”, và nhìn chúng tôi lạ lẫm: “Lần đầu tiên có người ngoài ngành lên Hòn Bài”.





Hệ thống pin năng lượng mặt trời trên Hòn Bài. Ảnh: Độc Lập





Núi Hòn Bài cách cảng Bến Đoan khoảng 25 km theo đường chim bay, nhưng đi ca nô và tàu cá, vòng vèo qua các đảo trong vịnh Hạ Long, mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Do đây là núi đá cao 43 m, vách dựng đứng, xung quanh có nhiều đá ngầm, luồng nước xoáy, nên việc tiếp cận đảo rất khó khăn. “Mùa mưa bão, lúc sóng gió, anh em lên bảo dưỡng, sửa chữa phải căn từng bước sóng để nhảy từ tàu lên bờ đá. Có những lúc tàu không vào gần được, phải bơi vào và trườn trên bờ đá sắc lẹm”, anh Hưng kể và cho biết: “Hòn Bài là đèn cấp 3, thường thì phải có người ở ngay tại chỗ trông coi. Nhưng do vị trí hiểm yếu, đảo không có chỗ xây nhà ở, không nước ngọt, không có sự sống cây, con… nên việc quản lý hải đăng Hòn Bài được giao cho trạm quản lý luồng Hòn Gai - Cái Lân, thuộc Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc bộ phụ trách”.



Hải đăng Hòn Bài định hướng cho tàu thuyền vào luồng Hòn Gai - Cái Lân. Ảnh: Mai Thanh Hải



Theo quy định, công nhân trạm luồng Hòn Gai - Cái Lân phải ra kiểm tra, bảo dưỡng đèn biển định kỳ 4 lần/tháng. Do trạm không có người thường trực, nên đơn vị quản lý cắm biển cảnh báo “Công trình an ninh quốc gia, cấm xâm phạm”, và các công nhân phải liên tục theo dõi thiết bị chuyên dụng lắp đặt ở Hòn Bài, có sự cố là phải khắc phục ngay.





Núi Hòn Bài, đặt trạm hải đăng Hòn Bài, nhìn từ tàu cá. Ảnh: Mai Thanh Hải



Ông Lưu Văn Quảng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, cho biết: “Hải đăng Hòn Bài được xây dựng, đưa vào sử dụng từ năm 2000. Đây là đèn báo cửa, báo vị trí Hòn Bài - vịnh Hạ Long, giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển vịnh Bắc bộ định hướng vào luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân. Tháp đèn hình khối hộp, thân màu trắng, cao 3 m. Tầm hiệu lúc ánh sáng ban đêm của đèn là 18,2 hải lý (hơn 33 km)”.





Việc lên xuống hải đăng Hòn Bài phải hết sức cẩn trọng. Ảnh: Độc Lập



Theo Mai Thanh Hải-Nguyễn Độc Lập (TNO)