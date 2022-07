Tinh hoa nơi "đảo ngọc"

Chuẩn bị đón nhận bằng di sản



Theo kế hoạch, lễ đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm nước mắm Phú Quốc diễn ra vào tối 16-7 cùng nhiều hoạt động kéo dài trong 3 ngày liên quan đến sự kiện này. Tuy nhiên, buổi lễ đã không diễn ra theo dự kiến vì nhiều nguyên nhân khách quan.



Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho biết dự kiến lễ sẽ tổ chức vào tháng 9 năm nay. "Nguyên nhân chính khiến sự kiện không diễn ra đúng như dự kiến là do thời tiết. Những ngày giữa tháng 7, thời tiết trên đảo diễn biến bất thường, thường có mưa rất to nên rất khó tổ chức các sự kiện ngoài trời. Việc dời lại sau 2 tháng vừa bảo đảm an toàn vừa có nhiều thời gian chuẩn bị cho sự kiện hoàn hảo hơn" - ông Hưng cho hay.