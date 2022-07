Tháng 7 tri ân, chúng tôi đến xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi (TP.HCM), hỏi thăm 'ông Ba Thư trồng lan' thì ai cũng biết. Bà con biết đến ông bởi nhiều lẽ, đó là một du kích Củ Chi kiên cường trong thời chiến; một thương binh 'tàn nhưng không phế'; một nông dân vượt khó vươn lên sản xuất giỏi và giàu lòng nhân ái.





Đi qua chiến tranh



Ông Ba Thư tên thật là Nguyễn Văn Thư, 68 tuổi, ngụ ấp Bàu Sim, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi. Ông sinh ra, lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở quê hương “Đất thép Củ Chi”.



Ông Ba Thư có hơn 30 năm gắn bó trồng lan ở đất thép Củ Chi. Ảnh: Minh Ngọc



Ông kể: “Những năm trước ngày thống nhất đất nước, làng xóm nơi đây bị bom đạn giặc cày xới liên miên đến nỗi cây cỏ còn sống không nổi. Nhưng bù lại, tinh thần yêu nước và khát vọng hòa bình của người dân Củ Chi thì không gì có thể dập tắt được. Khi sự sống trên mặt đất gần như bị hủy diệt, thì người dân Củ Chi tìm cách đào địa đạo để chiến đấu chống lại kẻ thù, đào hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ cách mạng”.



Ngay ngày đầu đất nước thống nhất, ông Ba Thư khi đó 21 tuổi đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên xã. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hòa bình chưa được bao lâu thì năm 1978, tiếng súng lại vang lên trên bầu trời biên giới, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra và ngày càng lan rộng.



Hưởng ứng lệnh tổng động viên của Đảng, Nhà nước, ông Ba Thư viết đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Suốt hơn 6 năm chiến đấu tại chiến trường Campuchia (từ 1978 - 1984), từ một người lính binh nhất, ông trở thành sĩ quan quân đội với cấp bậc trung úy, chỉ huy một tiểu đội trinh sát luôn đi đầu trong các trận đánh lớn; cùng giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot.



Vợ chồng ông Ba Thư. Ảnh: Trần Thị Minh Ngọc



Trong một lần đi trinh sát, ông Ba Thư vướng phải mìn của địch cài khiến ông bị thương rất nặng. Khi trở về địa phương, do bị mất sức tới hơn 61% và là thương binh hạng 2/4, ông công tác tại UBND xã Tân Thông Hội cho đến ngày nghỉ hưu.



Giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương chiến tranh và hàng chục mảnh đạn còn găm trên cơ thể lại hành hạ người thương binh ở độ tuổi xế chiều…

Vượt khó vươn lên



Chúng tôi được ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thông Hội, dẫn qua nhiều con đường ngoằn ngoèo để đến nhà ông Ba Thư. Vừa đi, ông Hùng vừa nhận xét: “Ông Ba Thư là một cựu chiến binh, một thương binh gương mẫu của xã”.



Thấy khách đến nhà, vợ chồng, con cháu ông Ba Thư vui vẻ đón tiếp. Hỏi chuyện về ông thì ông khiêm tốn: “Tôi có gì đâu mà kể, còn nhiều người có công lao lớn hơn nhiều. Tôi thấy mình còn sống đến hôm nay là may mắn lắm rồi, nhiều đồng đội của tôi đã hy sinh khi còn rất trẻ”.



Biết ông Ba Thư không thích nói về mình, chúng tôi đành “khai thác” thông tin bằng cách nhờ ông đưa đi thăm vườn lan rộng 3.000 m2 với khoảng 10.000 gốc lan các loại đang khoe sắc. Đi thăm vườn, ông bảo: “May là hôm nay nhà báo đến kịp, chứ sáng mai là đóng gói phần lớn các gốc lan đi tham dự hội hoa lan ở Nha Trang tổ chức vào cuối tháng 7 rồi”.



Tôi xuýt xoa về vẻ đẹp của hoa lan và tò mò hỏi ông Ba Thư cách chăm hoa có khó không… Ông bảo: “Trồng lan cũng phải có kiến thức và cách chăm sóc thì mới có những chậu lan đẹp. Trồng lan phải trải qua mấy công đoạn khác nhau. Lúc đầu thì ươm từ cây nhỏ xíu, sau 1 - 2 tháng cây lớn hơn thì chiết ra chậu lớn, đến khi cây sắp ra hoa thì lại cho vào một chậu khác để đem bán ra thị trường”.



Thấy vườn lan rộng lớn, tôi hỏi ông Ba Thư tưới nước ra sao, ông chỉ lên cao nói: “Hồi trước còn phải dùng bình phun xịt tưới từng chậu, nay đã có hệ thống phun tưới tự động hiện đại hơn rồi”. Nói rồi, ông vặn nhẹ van tưới nước, cả vườn hoa lan như chìm trong sương mù… Thì ra tưới hoa lan cũng phải nhẹ nhàng và biết cách tưới, chứ không thì hoa hỏng hết!



Dẫn chúng tôi tới cuối khu vườn lan, ông Ba Thư chỉ đống gỗ như củi khô, rồi giới thiệu: “Đây là gỗ cây cà phê mua từ Tây nguyên về đấy, phải cưa ra từng miếng để trồng các loài lan rừng sống nhờ thân gỗ mục. Cũng có những loại lan thì lại thích nghi với than đen và rễ cây, vì vậy phải biết lựa chọn để trồng cho phù hợp”.

Theo TRẦN THỊ MINH NGỌC (TNO)