Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tự hào là mảnh đất quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Học tập và noi gương đồng chí, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn luôn đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.



Từ Sơn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời và vị trí chiến lược quan trọng trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược; nơi phát tích của Vương triều Lý, vùng đất cách mạng, là quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà cách mạng Ngô Gia Tự, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo... với hàng trăm di tích lịch sử văn hóa được cấp bằng công nhận Quốc gia và cấp tỉnh. Đặc biệt, ngày 1/11/2021, thị xã Từ Sơn công nhận là thành phố, đây là cơ hội thuận lợi giúp khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để Từ Sơn bứt phá vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại.





Đoàn viên, thanh niên tham quan tại Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.



Đổi thay trên quê hương cách mạng



Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đây là vùng đất có truyền thống yêu nước, cách mạng. Ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tham gia vào nhiều tổ chức cách mạng. Năm 15 tuổi tham gia vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; năm 16 tuổi, tham gia vào các phong trào vận động quần chúng đứng lên đấu tranh chống sự áp bức bóc lột của đế quốc và bè lũ tay sai. Sau đó, đồng chí trở thành một trong những nhà hoạt động cách mạng tiêu biểu của cả nước, thâm nhập vào phong trào công nhân, giác ngộ công nhân, lãnh đạo phong trào cách mạng ở nhiều nơi, là Tổng Bí thư của Đông Dương Cộng sản Đảng...



Bí thư khu phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, Nguyễn Văn Huy cho biết: phát huy truyền thống yêu nước, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, trong các cuộc kháng chiến, nhân dân Phù Khê hăng hái hoạt động cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước chống lại chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. Cùng với phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ còn viết tác phẩm “Tự chỉ trích” để đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, chấn chỉnh những tư tưởng lệch lạc, sai trái, thực hiện đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Đến nay, tác phẩm này vẫn còn nguyên giá trị.



Về phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, không khó để nhận ra sự thay da đổi thịt của vùng quê cách mạng. Những ngôi nhà cao tầng khang trang san sát, các tuyến đường giao thông được mở rộng, rực rỡ cờ hoa. Người dân trong phường đang rất vui mừng chào đón các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ - người con ưu tú của quê hương Phù Khê anh hùng.





Thành phố Từ Sơn trang trí cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.





Ông Nguyễn Ngọc Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Khê, chia sẻ: tự hào là quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ và nhân dân trong phường đã kế thừa truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra, trong đó trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.



Theo ông Nguyễn Ngọc Khương, trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường Phù Khê luôn được duy trì, đời sống người dân ổn định, các chính sách an sinh xã hội đảm bảo. Trên địa bàn phường hiện có hơn 2.700 cơ sở sản xuất và buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ đã giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/người/tháng.



Đặc biệt, trong những năm qua, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy phường tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Nhờ đó, từ năm 2015 đến năm 2021, Đảng bộ phường liên tục đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Ngọc Duy, ở khu phố Phù Khê Thượng cảm thấy rất tự hào khi chia sẻ về sự “thay da, đổi thịt” của quê hương mình. Ông Duy cho biết, trong những năm qua, đặc biệt khi Phù Khê lên phường, thôn lên phố đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đường sá được đầu tư, nâng cấp mở rộng, tạo thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Trường học, trạm y tế, đặc biệt là công trình văn hóa được xây dựng khang trang, hiện đại, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, ai ai cũng phấn khởi.



Xây dựng thành phố Từ Sơn giàu đẹp, văn minh, hiện đại



Ông Lê Xuân Lợi, Bí thư Thành ủy thành phố Từ Sơn cho biết, Từ Sơn có lợi thế tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trên trục đường giao thông có vai trò kết nối tỉnh Bắc Ninh với Hà Nội. Địa phương còn là đô thị nằm trên hành lang kinh tế lớn là Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, cùng với hệ thống làng nghề, khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, Từ Sơn có điều kiện vươn mình mạnh mẽ và trở thành một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của tỉnh.



Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Từ Sơn ban hành nhiều Nghị quyết phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tập trung phát triển kinh tế-xã hội đồng bộ, toàn diện mọi mặt. Năm 2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt trên 4.000 tỷ đồng, đạt 102% so kế hoạch; giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt gần 126.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2020, đạt 121% kế hoạch đề ra. Hạ tầng xã hội, bộ mặt địa phương ngày càng khang trang, đổi mới, công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng quan tâm, tốc độ đô thị hóa 100%, toàn bộ xã được lên phường..





Thành phố Từ Sơn trang trí cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.



Bên cạnh học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xã dây dựng Đảng, việc phát huy tinh thần “Tự chỉ trích” của đồng chí cũng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn triển khai mạnh mẽ.



“Thành phố Từ Sơn luôn quán triệt đến các cán bộ, đảng viên xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng cho phát triển xã hội của địa phương. Học tập tinh thần “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, thành phố đã triển khai thực hiện đến toàn bộ các chi, đảng bộ với gần 6.000 đảng viên. Tất cả đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng đều học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện phê bình, tự phê bình, tự soi mình, tự sửa mình, uốn nắn mình để thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, ông Lê Xuân Lợi nhấn mạnh.



Trong niềm hân hoan, phấn khởi chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn nói riêng, tỉnh Bắc Ninh nói chung đang ra học tập và noi gương, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, quyết tâm xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Theo THÁI SƠN (NDĐT)