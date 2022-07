Công khai mua bán ô tô 'gian' trên mạng: Lộ diện đường dây mua bán phi pháp

Như Thanh Niên ngày 18.7 đã phản ánh, nạn mua bán, bao làm giả giấy tờ ô tô “gian” trên mạng có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy. Qua quá trình vào cuộc tìm hiểu thì những đường dây mua bán phi pháp này dần lộ diện.

Những ô tô không rõ nguồn gốc được lưu giữ trong các bãi, sau khi kiếm được người mua thì bên bán sẽ thỏa thuận và hẹn địa điểm xem xe trực tiếp.

“Chốt sớm sẽ giảm giá sâu”

Sáng 1.7, PV Thanh Niên trong vai người đi mua xe, sau nhiều lần trao đổi, ngã giá thì tài khoản có tên “Trần Hoàng” rao bán xe trên “Hội mua bán xe Ngân - Lào - Campuchia” mới chấp nhận cho xem ô tô Fortuner 2020 máy xăng tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM). Trưa cùng ngày, như đã hẹn, một thanh niên chạy ô tô Fortuner (BS 51H - 638.xx) đến trước cổng trường học trên đường Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh), để cho xem xe.

Người thanh niên này tự giới thiệu tên Trung, rồi đưa sổ đăng kiểm thời hạn đến tháng 11.2022, giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng cho xem. Chiếc xe này trông còn khá mới, đồng hồ báo xe chạy 20.000 km.

Thắng (bìa trái) đang cho khách xem xe Range Rover (BS 43A - 154.xx) thì bị công an kiểm tra hành chính. Ảnh: Mã Phong

“Chủ xe này đang nợ ngân hàng và mất khả năng chi trả nên đem cầm đồ và bỏ luôn. Xe này giấy tờ gốc ngân hàng đang giữ, nhưng tôi có thể lo cho đăng kiểm để lưu thông bình thường. Giá chính thức 450 triệu đồng, chốt sớm thì có thể giảm sâu để anh làm quen”, Trung hô giá.

Sau gần 30 phút cho khách xem xe, Trung điều khiển xe rời đi. Để xác định “bãi đáp” của xe này, PV đeo bám qua nhiều tuyến đường, cuối cùng Trung lái xe vào bãi giữ ô tô nằm trên đường Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh).

Chưa hết, PV tiếp tục phát hiện tài khoản “Trần Hoàng” rao bán xe Range Rover đời 2013 với giá hơn 4xx triệu đồng và cho xem xe trực tiếp. Đúng hẹn, một thanh niên chạy xe Range Rover (BS 43A - 154.xx) đến một quán ăn tại P.28 (Q.Bình Thạnh) cho khách xem. Tại đây, người này tự xưng tên Thắng mở nắp ca pô, cốp và 4 cánh cửa để khách kiểm tra, sau đó đưa ra sổ đăng kiểm còn hạn, giấy thế chấp ngân hàng và bản sao đăng ký xe có chứng thực.

“Con xe này mới đăng kiểm xong, có giấy xác nhận ngân hàng mà giá rẻ gấp 3 lần thị trường nên không con nào ngon hơn đâu”, Thắng chào mời và cho rằng xe Range Rover đời 2013 nếu có giấy tờ đầy đủ, giá thị trường hiện từ 900 triệu - 1,1 tỉ đồng. “Các anh đồng ý mua, em để lại 460 triệu đồng và bớt ít tiền cà phê”, Thắng ra giá.

Theo anh Tr. (một người chuyên mua bán ô tô), các loại xe không rõ nguồn gốc được mua bán ngoài thị trường rất nhiều, đặc biệt xe đang vay nợ ngân hàng. Cá nhân, công ty đứng ra vay nợ ngân hàng để mua ô tô về sử dụng, sau đó mất khả năng chi trả nên đem xe đó đi cầm cố lấy tiền. Các tiệm cầm đồ lại đem những chiếc xe này ra ngoài bán cho các đường dây mua bán xe gian để thu hồi vốn. Từ đây, hình thành những đường dây mua bán xe không rõ nguồn gốc khắp từ bắc vào nam.

Xe Range Rover (BS 43A-154.xx) bị tạm giữ tại công an

“Hầu hết những xe của ngân hàng khi rao bán chủ yếu không có giấy tờ hoặc giấy tờ giả nên có giá rẻ hơn thị trường nhiều lần. Các đường dây này lập tài khoản ảo, số điện thoại khuyến mãi để rao bán ô tô không rõ nguồn gốc. Khi khách liên hệ mua, họ cho xem xe, sau khi nhận được tiền, giao xe thì biến mất và không còn liên quan. Người mua sử dụng những xe này rất rủi ro vì liên quan vi phạm pháp luật hoặc xe có thể bị ngân hàng, công an thu giữ bất cứ lúc nào”, anh Tr. cho hay.

Xe đang thi hành án, giấy tờ giả

Đáng chú ý, ngày 7.7, khi Thắng đang cho khách xem ô tô Range Rover (BS 43A-154.xx) trước một quán ăn, thì bị Tổ tuần tra Công an P.28 (Q.Bình Thạnh) nghi ngờ nên kiểm tra hành chính. Thắng không xuất trình giấy tờ liên quan chiếc xe trên, nên tổ tuần tra đưa xe về trụ sở Công an P.28 làm việc.

Tại đây, Thắng khai nhận chỉ đạo của “đại ca” chạy xe cho khách mua xe xem, chứ không biết, không liên quan nguồn gốc xe này. Công an thu giữ hồ sơ, giấy tờ xe và sổ đăng kiểm vừa được cấp ngày 30.6; bản sao giấy đăng ký xe có chứng thực; giấy biên nhận thế chấp của Ngân hàng Agribank chi nhánh Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng). Công an P.28 đã báo cáo vụ việc lên Công an Q.Bình Thạnh để hỗ trợ xử lý, điều tra xác minh nguồn gốc chiếc xe. Qua xác minh, ô tô Range Rover (BS 43A - 154.xx) của Công ty N.T (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Xe Fortuner (BS 51H-638.xx) đến điểm hẹn cho khách xem

Chứng thực bản sao giấy đăng ký xe và giấy xác nhận ngân hàng của xe Range Rover (BS 43A - 154.xx) là giả mạo

Trả lời Thanh Niên, ông Diệp Thanh Phong (Trưởng phòng công chứng Sông Hàn, TP.Đà Nẵng) xác nhận, con dấu, chữ ký chứng thực bản sao trên hoàn toàn giả mạo. Theo ông Phong, văn phòng của ông không dùng quyển số 06 như giấy chứng thực bản sao trên giấy đăng ký xe nói trên; chữ ký trên giấy này cũng không phải của công chứng viên bên Phòng công chứng Sông Hàn. “Họ giả chữ ký, con dấu văn phòng tôi để đóng lên giấy đăng ký xe photo, nhiều khả năng dùng vào việc vi phạm pháp luật”, ông Phong nhìn nhận.

PV tiếp tục xác minh giấy biên nhận thế chấp ngân hàng Agribank chi nhánh Q.Hải Châu ký ngày 22.6.2022 cho ô tô Range Rover trên cũng là giả mạo. Theo đó, Ngân hàng Agribank chi nhánh Q.Hải Châu đã được đổi tên thành Ngân hàng Agribank chi nhánh nam Đà Nẵng cách đây 3 năm. Ông N.P.T (Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Q.Hải Châu) ký xác nhận giấy biên nhận thế chấp Range Rover (BS 43A - 154.xx) đã mất cách đây 5 năm. Qua điều tra ban đầu, Công an Q.Bình Thạnh xác định, chiếc xe trên là tài sản của Ngân hàng Agribank chi nhánh nam Đà Nẵng và đang được thi hành án.

Liên quan xe Fortuner (BS 51H - 638.xx) đang được rao bán, qua xác minh chủ xe này là Công ty Duy P. (có địa chỉ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM). Xe này đang được thế chấp và nợ Ngân hàng TPBank gần 900 triệu đồng. Đại diện Ngân hàng TPBank xác nhận từ tháng 8.2021 cho đến nay, Công ty Duy P. không trả lãi suất, tiền gốc. Phía ngân hàng đang làm việc với Công ty Duy P. và dùng các biện pháp để thu hồi ô tô nhưng bất thành. (còn tiếp)

Dấu hiệu phạm tội hình sự Theo luật sư (LS) Trương Văn Tuấn (Đoàn LS TP.HCM), theo quy định thì tài sản là ô tô phải đăng ký quyền sở hữu. Nếu ô tô đó là tài sản thế chấp ngân hàng, thì quyền sở hữu xe sẽ bị hạn chế. Bên thế chấp không được quyền mang đi cầm cố cho các tiệm cầm đồ, hoặc mua bán với người khác. Các giao dịch này là bất hợp pháp và vô hiệu. Trường hợp chủ xe dùng những thủ đoạn, thông tin gian dối bán được xe đang là tài sản ngân hàng cho người khác, rồi bỏ trốn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hoặc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cũng theo LS Tuấn, trường hợp chủ tiệm cầm đồ bán lại xe mà biết rõ xe đó là tài sản có được do trộm cắp, cướp giật, lừa đảo..., thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đối với người mua không tuân thủ các quy định pháp luật trong việc mua bán sang tên hoặc mua xe ô tô đang là tài sản thế chấp ngân hàng dù chính chủ hay mua từ tiệm cầm đồ, thì đều không hợp pháp và giao dịch này là vô hiệu. Song Mai