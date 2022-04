Tim McGrath - Người bạn đặc biệt của mảnh đất Chín Rồng

Một đời tận hiến cho quê hương thứ hai



Tiến sĩ Timothy Edward McGrath đã dành gần như toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp để làm việc, cống hiến cho các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.



Năm 2020, ông đã được Bộ Xây dựng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng. Trước đó, vào năm 2017, Tiến sĩ Timothy Edward McGrath cũng được trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cấp thoát nước Việt Nam.



Đánh giá về vị chuyên gia “một đời tận hiến” cho quê hương thứ hai Việt Nam, ông Trần Quang Hoài – Tổng Cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho hay: “Tiến sĩ Timothy Edward McGrath là một người rất tận tâm, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm. Không chỉ là một chuyên gia, Tim còn là một người bạn rất hiểu về thiên tai cũng như những biện pháp phòng ngừa bền vững”.



Ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhận xét: "Tiến sĩ Timothy Edward McGrath là người tiên phong trong việc mang Chương trình thoát nước và chống ngập đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai về cho tỉnh Cà Mau. Anh Tim là một người tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, anh luôn quan tâm vấn đề sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân đô thị và vùng dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của thiên tai. Đối với những kết quả đạt được từ Chương trình đã giúp cải thiện chất lượng đô thị thành phố Cà Mau nói riêng và các đô thị trên địa bàn tỉnh nói chung; những chính sách về quản lý thoát nước đô thị trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình đã giúp chính quyền các đô thị có được thêm công cụ quản lý có hiệu quả. Chúng tôi rất trân trọng đối với những đóng góp của anh Tim cho tỉnh Cà Mau trong thời gian qua".



Ông Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đánh giá: “Chúng tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Tiến sĩ Timothy Edward McGrath đối với tỉnh Kiên Giang, đặc biệt trong lĩnh vực thoát nước và chống ngập úng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong suốt thời gian công tác, anh Tim luôn là người tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, chia sẻ và am hiểu điều kiện địa phương và con người, luôn nỗ lực đồng hành với chúng tôi để nâng cao điều kiện sống cho người dân nơi đây”.



Là một người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án do Tiến sĩ Timothy Edward McGrath thực hiện, chị Phạm Thị Thiên (Cần Thơ) cho hay: “Sau khi các dự án của GZ được hoàn thành, người dân Cần Thơ đã được hưởng một môi trường xanh, sạch. Cuộc sống ngày càng cải thiện hơn vì nước thải đô thị đã được xử lý”.