Gượng dậy để sống: Anh phụ hồ khuyết tật 'gánh' ba đứa con

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời Theo Bộ Y tế, tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 9 triệu ca nhiễm, hơn 5,3 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, tổng số ca tử vong do Covid-19 là hơn 42.000 ca, dẫn đến tình trạng rất nhiều trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Giữa tháng 9.2021, trong giai đoạn khốc liệt của đợt dịch thứ 4 diễn ra tại TP.HCM, Báo Thanh Niên đã phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm hỗ trợ khẩn cấp và bảo trợ dài hạn các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Ngay từ khi được phát động, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng bạn đọc trong và ngoài nước. Đến nay, chương trình đã huy động được hàng tỉ đồng và hỗ trợ khẩn cấp, nhận bảo trợ lâu dài cho hàng ngàn trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.