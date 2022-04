Gian nan 'cuộc chiến' giữ rừng dổi quý

Cán bộ, nhân viên Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Kon Hà Nừng ở tỉnh Gia Lai hằng ngày phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức để giữ rừng dổi cổ thụ, bảo tồn nguồn gen quý.

Cách trung tâm thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai khoảng 3 km, bao quanh là dân cư đông đúc nhưng có một cánh rừng vẫn luôn xanh tốt, được bảo vệ nghiêm ngặt. Nơi đây có rừng dổi cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có những cây phải 3-4 người ôm.



Đó là khu rừng đặc dụng của Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Kon Hà Nừng thuộc Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung bộ - Tây Nguyên.



Cán bộ, nhân viên Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Kon Hà Nừng tuần tra bảo vệ rừng dổi quý. Ảnh: Lê Kiến



Nơi bảo tồn nguồn gen thực vật



Theo ông Trần Kế Lâm, Trạm phó trạm Kon Hà Nừng, khu rừng này có diện tích 1.377 ha trải rộng trên hai xã Nghĩa An, Đắk Smar của huyện Kbang. Từ năm 1985 đến nay, khu rừng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt vì có chức năng bảo tồn nguồn gen, phục vụ nghiên cứu khoa học, cung cấp giống cho ngành lâm nghiệp trong cả nước.



Riêng đối với loại gỗ dổi nhung, dổi xanh, trung bình mỗi năm trạm nhân giống 3.000-4.000 cây để cung cấp cho thị trường. Trạm Kon Hà Nừng cũng thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trên nhiều cây rừng khác phục vụ bảo tồn tại khu rừng này.



Có đi tham quan khu rừng mới cảm nhận được hết những hơi thở của rừng. Nơi đây cây cối xanh tươi quanh năm, khí hậu mát lạnh, trong lành. Từ trạm gác đầu cửa rừng, đi thêm chừng vài chục mét là có thể tận mắt thấy những thân cây dổi to sừng sững, cao chọc trời, nhiều cây to 3-4 người ôm mới xuể. Cả cánh rừng có rất nhiều cây dổi hàng trăm năm tuổi như vậy.



Nơi đây có hệ sinh thái rất phong phú với nhiều loại gỗ quý như hoàng đàn, bằng lăng, dổi, xoay, trám… Trong đó, hoàng đàn và dổi nhung thuộc nhóm I-III, có giá trị kinh tế cao. Cũng chính vì điều này mà lâm tặc luôn tìm cách cưa trộm khiến những người giữ rừng gặp không ít hiểm nguy.



Đổ máu để giữ rừng dổi quý



Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Trần Kế Lâm là một trong những người kỳ cựu nhất ở trạm Kon Hà Nừng. Chuyện bị lâm tặc đe dọa, uy hiếp không còn xa lạ. Nhiều người ở trạm cũng không ít lần chạm trán với lâm tặc, đã có người phải đổ máu. Thế nhưng niềm vui của ông Lâm cũng như những anh em công tác tại trạm Kon Hà Nừng là nhìn thấy cánh rừng được bảo vệ xanh tốt, bình yên.



Ông Trần Kế Lâm kể cuối năm 2021, khi tham gia chặn bắt một nhóm lâm tặc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng, một số cán bộ giữ rừng của trạm Kon Hà Nừng phải nhập viện vì bị chống trả. Vụ việc sau đó đã được cơ quan công an khởi tố, bắt giam ba lâm tặc.



Nhân viên giữ rừng





“Mình giữ rừng nhưng nhiều lúc lại bị lâm tặc canh chừng ngược trở lại. Thậm chí, lâm tặc còn trang bị cả công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng bảo vệ rừng” - ông Lâm chia sẻ và cho biết dù mưa hay nắng, đêm hay ngày, các cán bộ, nhân viên trạm Kon Hà Nừng đều thay phiên nhau đi tuần tra. Có nhiều đợt đi tuần, mật phục phải ngủ lại trong rừng.



“Hiện trạm chỉ có 12 người nhưng do diện tích rộng nên trung bình mỗi người phụ trách hơn 100 ha” - ông Lâm nói thêm.



Nơi không có sóng điện thoại, cũng không có Internet



Chia sẻ về cuộc sống thường ngày, anh Nguyễn Hữu Phương, nhân viên hợp đồng của trạm Kon Hà Nừng, cho hay để đảm bảo sức khỏe và thuận lợi cho công việc, anh em đều ở lại trạm, tự góp tiền mua thức ăn, có thịt ăn thịt, có rau ăn rau. “Nhà tôi trong thị trấn nhưng lâu lâu mới về một lần. Mức lương của tôi hiện chỉ 4 triệu đồng/tháng” - anh Phương bộc bạch.



Trong khi đó, ông Trần Kế Lâm cho biết trạm tuy chỉ cách thị trấn hơn 3 km nhưng địa hình cách trở, không có sóng điện thoại, không có Internet, điện thì dùng tạm từ hệ thống năng lượng mặt trời. “Nhiều lúc gọi điện thoại cho người thân phải lên đồi, leo cây mới có sóng. Hằng ngày anh em tự túc nấu ăn, trạm chỉ hỗ trợ xăng xe đi tuần tra rừng” - ông Lâm nói.



Cũng theo ông Lâm, do tình hình lâm tặc ngày càng phức tạp, để giữ được rừng dổi quý, anh em trạm Kon Hà Nừng mong muốn được tăng cường các biện pháp để bảo vệ rừng có hiệu quả hơn. “Chúng tôi cũng mong Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ để anh em yên tâm giữ rừng” - ông Lâm kiến nghị.





