Ngược thượng nguồn: Những "dòng chảy" khác theo dòng sông Kôn

Bằng thuyền hay bằng đường bộ theo sông Kôn đều có thể đến được các làng võ nức tiếng một thời. Người đất võ hay nhắc câu: “Trai An Thái, gái An Vinh”, hay “Roi Thuận Truyền, quyền An Vinh”… Đó là tên tuổi của những ngôi làng võ lừng danh bên mép nước. Đất này cũng là nơi sinh ra nhiều trang liệt nữ giỏi giang võ nghệ. Nổi tiếng nhất là nữ tướng Bùi Thị Xuân cùng nhóm Ngũ Phụng thư dưới triều Tây Sơn, giỏi cả quyền, côn, kiếm. Đến thời cận đại, làng An Vinh có nàng đả nữ nổi tiếng Tám Cảng, một người phụ nữ võ nghệ tài ba, xinh đẹp nết na, giỏi nghề trồng dâu nuôi tằm. Cô khiến nhiều chàng trai ngỡ ngàng bởi những đường quyền cước vừa mềm mại, vừa mạnh nhanh như vũ bão trong các hội võ Đổ Giàn bên sông. Câu ca: “Ai về Bình Định mà coi/Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”, chính là bắt đầu từ câu chuyện về những người con gái đất này.