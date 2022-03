Ngăn chặn, trấn áp tội phạm đường phố: 'Cú đấm thép' 363 trắng đêm tuần tra

PV Thanh Niên nhiều đêm theo chân các Tổ 363 Công an TP.HCM để ghi nhận quá trình làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.



Ngoài lực lượng cảnh sát hình sự mặc thường phục tuần tra, kiểm soát trên đường phố, Tổ 363 của Công an TP.HCM cũng trắng đêm tuần tra nhằm kịp thời răn đe, ngăn ngừa đối tượng có ý định phạm tội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.



Bên cạnh các Tổ 363 thuộc lực lượng công an quận, huyện, còn có các Tổ 363 Công an TP.HCM thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP mỗi ngày. PV Thanh Niên nhiều đêm theo chân lực lượng này để ghi nhận quá trình làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.



Tổ 363 Công an Q.3 kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Trác Rin



Kiểm tra hành chính hàng loạt đối tượng nghi vấn



0 giờ ngày 11.3, “cú đấm thép” 363 Công an Q.3 tập trung tại trụ sở công an quận (đường Cách Mạng Tháng 8), sau đó lên đường tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Tổ công tác gồm lực lượng CSGT-TT, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), cảnh sát ma túy, cảnh sát kinh tế và công an phường cùng phối hợp làm nhiệm vụ.



Rạng sáng 11.3, người dẫn đầu tổ công tác là CSHSĐN tên D. cùng tổ công tác di chuyển từ đường Cách Mạng Tháng 8 qua đường Nguyễn Đình Chiểu, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ… “Đêm khuya nên các đối tượng trộm cắp thường mai phục gần các nhà hàng, quán bar để cướp giật tài sản của khách đi chơi đêm về”, anh D. nói, rồi di chuyển qua đường Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn, Ngô Thời Nhiệm… Khi đến giao lộ Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo, thấy người đàn ông chạy xe máy phóng nhanh, lại nhiều lần vượt đèn đỏ, anh D. tức tốc đuổi theo. Rất nhanh chóng, các cán bộ khác cũng bám sát phía sau. Vài phút sau, anh D. cùng đồng đội áp sát người đàn ông, yêu cầu tấp vào lề kiểm tra hành chính. “Cảnh sát đây, cho kiểm tra hành chính”, anh D. nói. Người đàn ông tỏ vẻ ăn năn, nói: “Đi làm vội quá nên mới vượt đèn đỏ, mong tổ công tác thông cảm bỏ qua”.



Khi di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng 8, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter “độ” liền áp sát để kiểm tra. “Tụi em đi coi phim về, xe cũ mới mua nên chưa hoàn thành hồ sơ chuyển đổi tên”, người cầm lái phân trần.



Chia sẻ về vấn nạn cướp giật trên địa bàn TP.HCM, anh D. cho biết nhiều đối tượng cướp giật ăn mặc rất bảnh bao, đi xe loại sang nên nhìn rất khó phát hiện. “Nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản thường xuất hiện ở vùng ven chứ hiếm khi mon men vào trung tâm TP. Vào trung tâm, các đối tượng thường xé lẻ, ăn mặc chỉnh tề nên gặp nghi vấn trên đường, tổ công tác cứ kiểm tra để ngăn chặn ngay từ đầu”, một cán bộ của “cú đấm thép” 363 nói.



Một nam thanh niên đang dừng xe ven đường Hoàng Sa có dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác kiểm tra hành chính. Trong lúc cán bộ CSGT-TT kiểm tra giấy tờ, biển số xe, 2 thành viên khác lập tức di chuyển sâu vào con hẻm cạnh đó nhằm kiểm tra có đối tượng nào đang trộm cắp tài sản của người dân hay không. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. “Giờ này trở đi, các đối tượng thường nhập nha trộm cắp tài sản. Nghi vấn nam thanh niên đang đậu xe chờ đồng bọn trộm cắp trong nhà dân nên chúng tôi phải lùng sục khắp ngõ hẻm để nắm tình hình”, CSHSĐN D. chia sẻ.



Tổ 363 Công an Q.3 kiểm tra hành chính đối tượng nghi vấn trên đường Hoàng Sa

Người dân yên tâm hơn



0 giờ ngày 14.3, PV Thanh Niên tiếp tục theo chân Tổ công tác 363 Công an Q.3. Đêm khuya, đường sá vắng vẻ nên các đối tượng cướp giật đi “ăn hàng” có giảm. Tuy nhiên, những đối tượng nhập nha trộm cắp tài sản nhà dân lại thường chọn khung giờ này để ra tay. “Cao điểm từ 0 - 4 giờ sáng, lúc này người dân ngủ say nên các đối tượng thường đột nhập trộm cắp tài sản”, CSHSĐN tên Th. cho hay.



Tổ công tác di chuyển qua các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng...; đến đường Điện Biên Phủ thì phát hiện 2 nam thanh niên biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Sau đó, anh Th. phát hiện 2 nam thanh niên đang đẩy bộ chiếc xe máy hiệu Vision nên lập tức áp sát. “CSHS đây, đi đâu giờ này, xe bị gì mà đẩy bộ?”, anh Th. dò hỏi. “Tụi em quê ở Bình Định, là sinh viên năm nhất mới vô Sài Gòn. Xe máy của tụi em hết xăng”, nam thanh niên dắt xe nói. Sau đó, một bác xe ôm lại giúp sức, phụ đẩy xe máy của 2 nam thanh niên đi tìm cây xăng. “Đêm khuya nên những trường hợp thế này đều bị kiểm tra hành chính, cũng không ít trường hợp đối tượng phạm tội dắt xe máy trộm cắp đi ngoài đường bị chúng tôi phát hiện”, anh Th. nói.



Tổ 363 Công an TP.HCM kiểm tra hành chính đối tượng nghi vấn tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh).

Tổ công tác tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, kiểm tra hành chính hàng loạt trường hợp nghi vấn. Một lãnh đạo Đội cảnh sát ma túy Công an Q.3, là tổ trưởng “cú đấm thép” 363 của ca trực đêm, chia sẻ rằng việc lực lượng công khai di chuyển trên đường sẽ góp phần răn đe các đối tượng phạm tội. Người dân đi làm hoặc đi chơi về khuya cũng yên tâm hơn khi có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Cứ lẳng lặng như thế, các thành viên trong Tổ 363 Công an Q.3 cần mẫn di chuyển qua từng tuyến phố, ngõ hẻm nhằm ngăn chặn, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trên địa bàn.



Vây bắt cả trăm quái xế gây náo động đêm khuya



Rạng sáng một ngày đầu tháng 3, từ đường Trần Hưng Đạo (Q.1), “cú đấm thép” 363 Công an TP.HCM gồm lực lượng thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), phối hợp cùng cảnh sát cơ động, trinh sát Phòng CSHS (PC02) Công an TP.HCM tiến hành tuần tra kiểm soát khắp khu vực trung tâm TP. Tổ công tác di chuyển quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo (Q.1), rồi tiếp tục hành trình qua Q.3, Q.5, Q.10… “Sự hiện diện của công an trên đường phố sẽ khiến các đối tượng phạm tội chùn bước”, tổ trưởng tổ công tác nhìn nhận. Sau đó, tổ công tác đóng chốt tại công viên Âu Lạc (Q.5, kế vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa) để kiểm sát, đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh (giáp ranh giữa Q.1, Q.3, Q.5 và Q.10).



Tối 12.3, “cú đấm thép” 363 Công an TP.HCM cũng bao gồm các lực lượng như trên đã tiến hành kiểm tra hành chính hàng loạt đối tượng nghi vấn trên tuyến QL1A, đường Nguyễn Văn Linh (đoạn thuộc H.Bình Chánh). “Chúng tôi tăng cường kiểm tra các đối tượng nghi vấn cướp giật, hoặc thanh thiếu niên điều khiển xe “độ” tụ tập đua xe trái phép”, một cán bộ trong tổ công tác chia sẻ.



Trước đó, Tổ công tác phòng chống đua xe trái phép thuộc PC08 phối hợp cùng Tổ 363 Công an TP.HCM (gồm lực lượng của Trạm CSGT Tân Túc, CSHS, cảnh sát cơ động) phát hiện khoảng 100 xe máy tụ tập, lưu thông thành đoàn, lạng lách, đua tốc độ trên đường Nguyễn Hữu Trí (H.Bình Chánh) nên lên kế hoạch truy đuổi, bắt giữ. Kết quả, 19 xe máy “độ” cùng 18 thanh thiếu niên bị lực lượng phối hợp bắt giữ, sau đó bàn giao cho Công an H.Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trác Rin (TNO)