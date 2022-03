Làng Na bấp bênh mùa dịch

Bảo đảm an toàn mỗi chuyến đi Bến thuyền Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng có hơn 403 thuyền của người dân hoạt động đưa đón khách vào tham quan động Phong Nha. Toàn bộ các thuyền hoạt động ở đây đều đáp ứng những quy định, tiêu chuẩn bắt buộc, từ việc mặc áo phao cho khách, dụng cụ bảo hộ, kiểm định phương tiện... Hiện các phương tiện chuyên chở du khách tham quan đều do UBND thị trấn Phong Nha quản lý, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng giám sát, kiểm tra để bảo đảm an toàn mỗi chuyến đi.