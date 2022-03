Bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh: Đi tìm nguồn gốc quốc bảo

Kỳ vọng vào một “thời đại mới” Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định chất lượng sâm Ngọc Linh giờ đây không ai bàn cãi nữa, và chính nhờ sâm mà nhiều hộ dân ở H.Nam Trà My thành tỉ phú. “Hiện nay, sâm Ngọc Linh không chỉ được trồng tại xã Trà Linh mà đã được quy hoạch, mở rộng diện tích trồng ở nhiều thôn, xã ở Nam Trà My. Đồng thời, bước đầu thử nghiệm di thực đến một số huyện có khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng như Tây Giang, Phước Sơn, Nam Giang… Vì vậy, chúng tôi rất kỳ vọng vào một “thời đại mới” của sâm Ngọc Linh”, ông Bửu nói. Theo ông Bửu, từ giá trị mà sâm Ngọc Linh mang lại, người dân ở Nam Trà My đã thay đổi nhận thức rõ rệt về việc giữ rừng, tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để trồng sâm, làm giàu chính đáng. Việc trồng sâm góp phần cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và giảm nghèo nhanh chóng. Đây cũng là lợi thế trong thu hút du lịch, trên hành trình đưa Nam Trà My trở thành điểm du lịch sinh thái độc đáo, xứng tầm với thương hiệu quốc bảo của Việt Nam.