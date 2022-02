Tìm lại đường xuân

Không khí Xuân vui tươi ấm áp đã đến với những can, phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Việc tổ chức Tết cho bị can, phạm nhân không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của chính những cán bộ, chiến sỹ Công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cải tạo, cảm hoá, giáo dục đối với những người một thời lầm lỡ.

Bồn chồn lo lắng, nhớ nhà, nhớ người thân là tâm trạng chung của tất cả các phạm nhân khi cái Tết đang cận kề. Càng đặc biệt hơn với những phạm nhân như Phạm Văn Sang. Cái Tết thứ 2 trong Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, nhớ bố mẹ, nhớ người thân, nhưng ngần ấy thời gian cải tạo ở trại, được sự động viên, giúp đỡ của cán bộ quản giáo một phần cũng giúp Sang vơi đi nỗi nhớ nhà. Phạm nhân Phạm Văn Sang chia sẻ, chúng tôi cũng chả biết nói gì hơn xin cảm ơn tất cả các cán bộ, Ban quản giáo đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi, sau đây tôi cũng muốn nhắc thêm là phạm nhân chúng tôi ai cũng có lần lầm lỡ nên chúng tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng để không phụ ơn của cán bộ.

Còn với nữ phạm nhân Phùng Thị Bắc quê ở Ân Thi, Hưng Yên với tội danh “Mua bán trái phép ma túy” thì đây là cái Tết đầu tiên ở Trại, cùng với các phạm nhân nữ khác đang cải tạo, Tết này được sự quan tâm động viên của Công an tỉnh Sơn La, Bắc cũng thấy ấm áp hơn…

Chia sẻ thêm, phạm nhân Bắc cho biết: Trong Tết Nguyên đán năm 2022 thì các chị em phạm nhân trong buồng cũng đã nhận được quà của Ban giám thị Trại tạm giam, ngoài quà và bánh kẹo ra thì các phạm nhân nữ chúng em cũng đã nhận được cả bánh chưng, thịt cá và các chế độ đầy đủ của chị em phạm nhân. Mong ước lớn nhất của tôi trong Tết Nguyên đán này đó là cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, con cái…

Các phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La đón Tết Nhâm Dần ấm áp.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, những hoạt động cuối cùng cũng đã hoàn tất để chào đón một năm mới đang cận kề. Năm nay việc thăm nuôi từ phía gia đình có phần hạn chế do tình hình của dịch bệnh COVID-19, nhưng bù vào đó việc đón Tết của phạm nhân được giám thị trại tạm giam quan tâm hơn, giúp các phạm nhân được đón Tết vui tươi, an lành. Những chiếc bánh chưng, những phần quà đã được gửi đến tận tay 750 can, phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam.

Thượng tá Phạm Bá Duy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cho biết: Quá trình để đảm bảo an toàn trong trại tạm giam thì ngoài việc quản lý chặt chẽ các đối tượng là các can, phạm nhân đang cải tạo, đơn vị cũng quan tâm đến chế độ chính sách đối với can, phạm nhân; ngoài ra cũng chuẩn bị về vật chất, tinh thần; bánh chưng, thịt, bánh kẹo, hoa quả để cho can, phạm nhân đón Xuân, chuẩn bị các điều kiện về tinh thần như là tổ chức các giải về bóng chuyền hơi, cầu lông, giao lưu văn nghệ để cho họ bình ổn về tâm lý góp phần đảm bảo Trại tạm giam an toàn.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La, mỗi can, phạm nhân là một thân phận, một câu chuyện cuộc đời với những đắng cay, thăng trầm về một thời lầm lỡ. Thấu hiểu, sẻ chia với các phạm nhân thì mỗi cán bộ trại giam ngoài việc là người truyền tải kiến thức, kĩ năng sống còn là những “bác sĩ tinh thần” cho mỗi can, phạm nhân.

Chia sẻ với PV, Trung tá Hoàng Thị Hưng, Đội trưởng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La tâm sự: “Bao nhiêu mùa xuân trôi qua là bấy nhiêu cái Tết mà bản thân chị cũng như rất nhiều đồng chí khác phải đón năm mới ở trại giam cùng với các phạm nhân. Tạm gác nỗi nhớ gia đình và khoảnh khắc sum vầy bên người thân, những cán bộ tự tìm niềm vui trong việc tất bật lo Tết cho phạm nhân”.

Khi nhìn những nụ cười, những ánh mắt hân hoan của phạm nhân trong những ngày Xuân mới, cùng với đó là niềm tin hướng thiện được trao gửi qua những cánh thư thăm thân gửi về gia đình, hay những cuộc thăm gặp thấm đẫm nước mắt của phạm nhân… càng làm cho những người chiến sỹ trại tạm giam nói chung và bản thân chị thêm ấm lòng và yêu hơn nghề mà mình đã gắn bó trong cả cuộc đời, Trung tá Hưng cho biết thêm.

Một năm với dịch COVID-19 vô cùng khó khăn sắp đi qua. Việc tổ chức Tết Nguyên đán cho các can, phạm nhân cũng là cách mà những cán bộ quản giáo cảm hóa, khơi dậy lòng hướng thiện, giúp họ thức tỉnh, đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi, để có những cái Tết sau… được đoàn viên với gia đình, người thân.