Tết của những người lính bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

Những người lính đã biến nỗi nhớ nhà, nhớ quê thành động lực, lòng tự hào được cống hiến thanh xuân và tuổi trẻ của mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bình yên cho mọi nhà.





Các cán bộ, chiến sỹ trang trí chuẩn bị đón Tết trên Tàu Cảnh sát biển 2013, Hải đội 202. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)



Khi mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cỗ tất niên hay nồi bánh chưng để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thì những người lính cảnh sát biển thuộc Hải đội 202 lại đón Tết xa nhà.



Các anh đã biến nỗi nhớ nhà, nhớ quê thành động lực, lòng tự hào được cống hiến thanh xuân và tuổi trẻ của mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bình yên cho mọi nhà.



Ngôi nhà thứ 2 của những người lính cảnh sát biển



Những ngày sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi có mặt tại Hải đội 202, thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đóng quân trên địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.



Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý vùng biển từ phía Nam huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến phía cù lao Xanh (tỉnh Bình Định), một phần phía Bắc quần đảo Trường Sa và toàn bộ khu vực đảo Hoàng Sa.



Tham quan một vòng trên Tàu cảnh sát biển 2013, chúng tôi thấy không khí xuân tràn ngập khắp mọi nơi. Những chậu quất, cây đào nở rực rỡ được các anh cẩn thận trang trí tỉ mỉ. Trên tàu, nơi tưởng nhớ Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng nhất, bên trên được đặt đầy đủ bánh kẹo, mứt, bánh chưng…



Đặc biệt, tờ báo tường với những bài thơ, văn được viết và trang trí cẩn thận, sinh động do chính tay các cán bộ, chiến sỹ của tàu chuẩn bị đã cho thấy tâm hồn của những người lính cảnh sát biển đẹp và lãng mạn.



Vừa treo đèn trang trí trên cây đào được đem vào từ đất liền, hạ sỹ Nguyễn Duy Ngọ (19 tuổi), là chiến sỹ máy tàu, thuộc Tàu cảnh sát biển 2013, Hải đội 202, quê ở Thái Bình tâm sự đây là năm đầu tiên anh đón Tết xa nhà, mặc dù hơi bỡ ngỡ và nhớ quê hương, nhưng những ngày qua anh thấy vui bên những người đồng đội của mình.



Mọi năm, những ngày giáp Tết, anh thường phụ bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng, làm cỗ cúng giao thừa. Năm nay thì khác, mặc dù đón Tết xa nhà, nhưng anh vẫn thấy sự ấm cúng như ở nhà bởi sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.



Đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị như: hội thi gói bánh chưng; trang trí tàu; văn nghệ… Chính điều đó đã làm cho anh cảm thấy với bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê.



Hạ sỹ Nguyễn Duy Ngọ tự hào vì đóng một phần sức lực nhỏ bé trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc…



Giữa muôn trùng sóng vỗ, Tết của những người cảnh sát biển ở trên tàu vẫn có quất, có hoa đào, bánh, mứt đầy đủ.



Trên tàu, những cán bộ, chiến sỹ đang quây quần cùng nhau dọn dep, trang trí tàu.



Mặc dù không đủ đầy như trên đất liền, nhưng không khí xuân ở trên tàu luôn đầm ấm, yên vui.



Đối với các anh, Tết ở đơn vị là Tết tràn đầy niềm vui và ấm áp trong tình đồng chí, đồng đội thân yêu…



Đón cái Tết lần thứ 6 xa nhà, không còn bỡ ngỡ như những lần đầu tiên, Trung úy chuyên nghiệp Lê Đoàn Dũng, nhân viên pháo tàu, Tàu cảnh sát biển 2012, Hải đội 202 quê ở tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ ở đơn vị, các anh được tham gia rất nhiều hoạt động đón Tết, vui xuân ý nghĩa. Anh thích nhất là hội thi gói bánh chưng, ở đây mọi người có thể thể hiện tài khéo tay. Đội gói bánh đẹp sẽ nhận được giải thưởng của đơn vị vào đêm giao thừa.



Vào khoảnh khắc sang canh là giây phút bồi hồi nhất khi tất cả chiến sỹ trên tàu ngồi quây quần bên nhau cùng gửi những lời chúc bình an; mọi người đều cảm thấy ấm áp, vui vẻ. Điều đó thể hiện sự đoàn kết của tập thể luôn sống và chiến đấu vì sứ mệnh chung cao cả mà đất nước đã giao phó...



Không chỉ tổ chức các hoạt động cho cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị, những phần quà Tết cũng được Hải đội 202 gửi tới tận tay những hộ nghèo, gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang đóng quân. Để rồi Tết đến thật gần, tình cảm giữa quân và dân ngày càng gắn bó bền chặt. Để sự gắn kết, yêu thương được lan tỏa trong mỗi mùa Xuân mới.



Vui Xuân không quên nhiệm vụ



Bên cạnh công tác trang trí tàu để đón Xuân, những cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 202 vẫn triển khai các đợt tập luyện, chấp hành tốt chế độ trực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống có thể xảy ra.



Trên những con tàu, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay, cán bộ, chiến sỹ vẫn đang ngày đêm chắc tay súng.



Hải đội 202 thực hiện nghiêm quy định của Bộ quốc phòng luôn túc trực sẵn sàng chiến đấu khi có nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)



Thượng úy Nguyễn Tiến Tứ, Thuyền trưởng Tàu cảnh sát biển 2012, Hải đội 202, cho biết để đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sỹ trên tàu trong dịp Tết Nguyên đán, được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, đến nay tàu đã cơ bản hoàn thiện xong công tác chuẩn bị.



Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ trên tàu luôn túc trực chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt từ quân sự, chính trị, hậu cần; đồng thời sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đột xuất hoặc theo kế hoạch của cấp trên giao phó nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.



Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết là nhiệm vụ nhưng cũng là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển.



Để đảm bảo tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hải đội 202 thực hiện nghiêm quy định của Bộ quốc phòng trong việc thực hiện luân phiên chế độ nghỉ và trực Tết.



Đối với khối cơ quan Hải đội bộ có 50% quân số được nghỉ Tết và 50% quân số ở lại trực; đối với các tàu trực chiến và trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 100% quân số ở lại thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đối với khối tàu không trực chiến khác thực hiện nghỉ luân chuyển với 30% quân số được nghỉ Tết và 70% quân số ở lại trực.



Trung tá Lê Văn Thành, Hải đội trưởng Hải đội 202, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển, cho biết thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ thị 01 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng và các hướng dẫn của Tư lệnh Cảnh sát biển, chúng tôi thực hiện đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.



Để những cán bộ, chiến sỹ ở lại trực Tết vơi đi nỗi nhớ nhà, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như: hội thi gói bánh chưng; trang trí tàu; chấm báo tường; thi hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ; các hoạt động thể thao… Đây là dịp các cán bộ, chiến sỹ tăng cường sự đoàn kết, vun đắp tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Bên cạnh đó, xác định sẵn sàng hy sinh mọi lợi ích cá nhân để đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và hàng đầu, các cán bộ, chiến sỹ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.



Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua, Năm Mới đang đến gần, Xuân đã về trên khắp nẻo quê hương. Không khí Tết cũng tràn ngập trên những tàu cảnh sát biển của Hải đội 202.



Những người lính dù đang ở xa quê nhưng luôn mang trong mình hơi ấm chứa chan của người thân nơi quê nhà.



Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho các anh chắc tay súng, vững niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió giữa muôn trùng biển khơi để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để mọi người, mọi nhà bình an đón xuân, vui Tết.

Theo Thanh Thủy (TTXVN/Vietnam+)