Mùa đông trên miền băng giá

Nằm ở khu vực núi đá có độ cao trung bình khoảng 1.700 m so với mực nước biển, thuộc vùng khí hậu thời tiết hết sức khắc nghiệt, nên cứ đến mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3), trên địa bàn 2 xã Xín Cái và Thượng Phùng của H.Mèo Vạc (Hà Giang) thường xảy ra hiện tượng băng giá (dưới 0 độ C) kéo dài và vùng này được gọi là miền băng giá.

Địa bàn 2 xã Xín Cái và Thượng Phùng là 2 xã biên giới đặc biệt khó khăn của H.Mèo Vạc (Hà Giang), với 23,831 km đường biên giới, tiếp giáp với trấn Điền Bồng, H.Phú Ninh, Vân Nam (Trung Quốc) và các thôn xã khác trong tỉnh. Hai xã có 32 thôn (11 thôn giáp biên giới), với 1.794 hộ/10.112 khẩu của 9 dân tộc cư trú đan xen (Kinh, Mông, Dao, Tày, Xuồng, Giấy, Lô Lô, Hoa…), trong đó dân tộc Mông chiếm 82%.

“Ở đây, mùa hè cũng luôn có sương mù, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp (18 - 22 độ C) và mưa nhiều hay gây ra sạt lở đường sá, ách tắc giao thông. Mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau), nhiệt độ trung bình từ 5 đến 10 độ C, có khi xuống đến 0 độ C, liên tục có sương mù, băng, tuyết, rét buốt...”, thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn biên phòng Xín Cái, kể vậy và cho biết: Đặc biệt, từ sau Tết âm lịch Nhâm Dần 2022 đến nay, băng giá diện rộng diễn ra liên tục ở địa bàn Xín Cái, Thượng Phùng, khiến việc phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng lớn.

Băng giá tại khu vực chợ Săm Pun (xã Thượng Phùng). Ảnh: Mai Thanh Hải Do lạnh sâu nhiều ngày nên khối lượng băng bám trên các thân lá cây ngày càng dày và cứng. Ảnh: Mai Thanh Hải Băng giá gây lạnh sâu, người dân không dám ra khỏi cửa. Ảnh: Độc Lập Cây lá đỏ trên sườn núi bị đóng băng dày. Ảnh: Mai Thanh Hải Tổ công tác của Đồn biên phòng Xín Cái vượt qua những ngày rét buốt, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát biên giới. Ảnh: Độc Lập Thiếu tá Nguyễn Văn Chủng (phải), Chính trị viên phó Đồn biên phòng Xín Cái, xuống thăm hỏi, động viên các hộ dân vượt qua giá rét, ổn định cuộc sống thường nhật. Ảnh: Mai Thanh Hải Những đứa trẻ bất chấp băng giá, vẫn ra sân chơi đùa. Ảnh: Độc Lập Người dân thôn Lùng Vần Chải (Xín Cái) đi thăm vườn rau bị ảnh hưởng bởi băng giá. Ảnh: Độc Lập Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Giang) khẳng định chủ quyền trên biên giới. Ảnh: Độc Lập