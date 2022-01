Xã nông thôn mới vào Xuân

Long Đức là địa phương đầu tiên của tỉnh Trà Vinh được công nhận xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020. Chính quyền và nhân dân xã Long Đức đang tập trung phấn đấu đạt mục tiêu xã nông thôn kiểu mẫu, trong đó tiêu chí số 19 về bảo đảm an ninh, trật tự là một trong những tiêu chí quan trọng tiếp tục được giữ vững.

Long Đức, xã vùng ven và cũng là xã duy nhất của TP Trà Vinh. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân kiên trì xây dựng trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy cam go, ác liệt, không chỉ là Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia mà còn được xem là công trình trái tim của người dân Trà Vinh. Nhiều năm qua, viếng Đền thờ Bác đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người dân Trà Vinh.

Xã Long Đức có 12 ấp, với gần 21.000 nhân khẩu, có khu công nghiệp và trên 100 cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn. Với địa bàn rộng, phức tạp, năm qua, Công an xã Long Đức nỗ lực tập trung thực hiện nhiều biện pháp công tác, góp phần ổn định an ninh trật tự.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an xã Long Đức được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trong năm qua, Công an xã kịp thời phối hợp làm rõ 6/6 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đặc biệt là làm rõ đối tượng lợi dụng việc tặng quà từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Công an xã Long Đức phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm đến người dân.

Khoảng tháng 7/2021, Công an địa phương tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đến nhà thông báo “có chùa đang cho từ thiện 5 triệu đồng và 1 bao gạo”, đề nghị rủ thêm nhiều người quen cùng đi. Tin lời các bị hại lên xe để người phụ nữ này chở đi nhận quà từ thiện và trên đường đi thì được đề nghị để đối tượng cất giùm tiền, vàng với lý do sợ nhà từ thiện thấy có đeo vàng sẽ không cho. Sau khi được các bị hại đưa tiền, vàng thì người này viện lý do về chở người tiếp theo và không quay trở lại.

Với kịch bản như trên, đối tượng đã lừa nhiều tiền, vàng của các bị hại gồm: 4,7 triệu đồng, 1 đôi bông tai vàng 18K, 2 điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua công tác điều tra, Công an địa phương làm rõ đối tượng lừa đảo nêu trên là Lê Thị Hồng Hạnh (ngụ tỉnh An Giang), có 5 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng Hạnh để điều tra. Kết quả này làm an lòng các bị hại nói riêng và cũng là bài học cảnh giác cho nhân dân nói chung.

Bám sát đặc điểm tình hình của địa bàn, Công an xã Long Đức tập trung đánh mạnh vào tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Thiếu tá Ngô Thanh Phong, Phó trưởng Công an xã Long Đức cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lễ hội đầu năm, đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và vô hiệu hóa các băng, nhóm tổ chức đua xe, chạy xe tốc độ cao, gây rối đánh nhau, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Công an xã xây dựng kế hoạch và bố trí công tác tuần tra phù hợp với đặc điểm từng địa bàn dân cư, hoạt động của các loại đối tượng. Nhờ vậy tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao từng gây nhức nhối đã được cải thiện đáng kể, nhất là đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa đến khu công nghiệp thuộc ấp Vĩnh Hưng.

Công an xã Long Đức tích cực triển khai các biện pháp công tác, nhất là tuyên truyền để nhân dân nắm rõ thủ đoạn hoạt động của đối tượng phạm tội để chủ động đề phòng, cảnh giác góp phần để nhân dân có một mùa xuân vui tươi, an toàn. Với những trường hợp đã từng có quá khứ lầm lỗi nhưng có hướng khắc phục, sửa đổi tốt, Công an xã cũng quan tâm, tạo điều kiện để có cuộc sống ổn định bằng nguồn vốn của câu lạc bộ tái hòa nhập cộng đồng. Trong khó khăn, chính quyền và nhân dân Long Đức lại càng đồng lòng, quyết tâm để mang lại sức sống mới cho một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.