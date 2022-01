Độc lạ OCOP miền Trung

Khu du lịch Mộc Miên Rocky Garden do HTX Nông nghiệp, du lịch cộng đồng An Mỹ (huyện Tuy An) quản lý sắp trở thành OCOP 4 sao về du lịch cộng đồng đầu tiên tỉnh Phú Yên. Ảnh: Hoàng Nguyên