Những lão nông cược mạng, ngậm ngải tìm trầm xuyên quốc gia - Bài 1: Đổi mạng sống lấy miếng ăn!

Nhiều phu trầm xuất ngoại vẫn chưa về nước được do Covid-19 Ông H., hơn 70 tuổi, một trong những người đầu tiên của làng trầm nổi tiếng Trúc Ly (Quảng Bình) kể: ông đi trực tiếp khai thác trầm hương khắp Việt Nam từ 40 năm trước. Gần đây ông chuyển sang buôn bán, sản xuất hương trầm tại gia. Bà con bây giờ đi Malaysia, Brunei và nhiều quốc gia để tìm trầm và lâm thổ sản. Họ đi bằng hộ chiếu du lịch. Trầm tự nhiên mang về làm các sản phẩm mỹ nghệ, điêu khắc, hương nhang, trầm đốt, bán khắp cả nước. Người ta thích mua trầm của làng, vì nó là hàng tự nhiên, không tẩm hóa chất, khi ngửi gây nhức đầu như một số vùng vẫn làm "hàng rởm". Lúc đi kiếm trầm, gặp con hổ, con gấu, họ giết, nấu cao rồi chuyển về nước. Loại trầm quý, thậm chí giá từ 3 đến 7 tỷ đồng/kg. Tôi lấy hàng mỗi lần cả một, hai tỷ đồng. Hiện nay (cuối năm 2021), có nhiều người làng này vẫn "tắc" ở nước ngoài vì dịch, chưa thể về nước. Dù đi khắp các nước tìm trầm, song, vẫn thừa nhận là do khí hậu đặc trưng, do nhiều yếu tố, trầm ở Việt Nam là tốt nhất trong toàn bộ khu vực. Và đi tìm trầm ở Việt Nam là an toàn nhất. Nhưng khai thác mãi nó cũng hết, nên phải ra nước ngoài thôi. Có dịp cao điểm, qua Tết là cả "nửa" thanh niên của làng này… xuất ngoại tìm trầm. Bắn được con gấu, cắt 4 cái tay chân, bóc túi mật. Phơi khô tất tật rồi chuyển về Việt Nam. Cũng nhiều người vào các khu rừng quý, rừng bảo tồn, phát triển du lịch của người ta để đốn cây tìm thứ "hội tụ linh khí của trời đất" trong các… thân cây giữa rừng. Và bị bắn chết.