Trong đợt dịch vừa qua, Sư đoàn 302 đã trao 30 đợt hỗ trợ cho người dân, trị giá trên 3 tỉ đồng, tại các địa phương gồm TP.HCM (10 đợt/10 quận, huyện); Đồng Nai (16 đợt/6 huyện, TP); Bà Rịa-Vũng Tàu (4 đợt/2 huyện, thị xã). Cụ thể, Sư đoàn 302 đã vận động, tiếp nhận kinh phí, lương thực, thực phẩm, các thiết bị y tế với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng. Kinh phí của Sư đoàn 302 là 530 triệu đồng... Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chốt gác, tuần tra, kiểm soát vùng đỏ, bảo vệ vùng xanh cùng với địa phương trên 500 tổ. Hỗ trợ 3 tổ quân y tiêm vắc xin cho 28.275 lượt người thuộc các tỉnh Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai. Chỉ tính riêng lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã vận chuyển hơn 5,2 triệu túi an sinh, túi thuốc y tế, lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc điều trị tới từng nhà dân. Lực lượng vũ trang TP.HCM cũng huy động, cấp phát hơn 2.000 tấn hàng hóa, đưa hơn 2 triệu túi an sinh đến nhân dân trong đợt cao điểm chống dịch. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn các pháo đài chống dịch ở từng xóm, ấp, khu phố, mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19.