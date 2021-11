Trở lại mưu sinh: Sẽ phải làm gì để không ai bị bỏ rơi

Triển vọng của trung tâm an sinh TP.HCM An sinh xã hội là hệ thống chính sách, chương trình được thực hiện nhằm bảo đảm cho người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập; các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu như giáo dục, y tế, nhà ở... Hệ thống an sinh xã hội tại VN có 4 trụ cột chính: việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội cho các khoản đặc thù và dịch vụ xã hội cơ bản. Tại TP.HCM, bên cạnh gói hỗ trợ Covid-19 từ ngân sách, còn có gói hỗ trợ bằng các túi an sinh của Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn do dịch bệnh Covid-19 (gọi là Trung tâm an sinh TP.HCM). Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Phó giám đốc Trung tâm an sinh TP.HCM, cho hay đơn vị hiện nay chỉ gồm các thành viên kiêm nhiệm, các cơ quan cơ cấu vào đây là các sở, ngành như Sở Công thương, Sở LĐ-TB-XH, Liên đoàn Lao động, các tổ chức chính trị - xã hội... chứ không có lực lượng chính. Hiện Trung tâm an sinh TP.HCM đang xin chủ trương, ý kiến thành lập mô hình mới, đáp ứng nhu cầu mới, không chỉ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà còn hỗ trợ người dân khi họ gặp khó khăn, cấp thiết. Đồng thời, xây dựng bộ máy hoạt động bài bản hơn, xuyên suốt, liên tục, giống như là “cánh tay nối dài” của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đến người dân khó khăn. “Về lâu dài, chúng tôi mong muốn cung cấp một hệ thống an sinh bền vững hơn cho người dân khi có yêu cầu”, ông Tuấn nói và cho biết thêm, thời gian này trung tâm đang hỗ trợ các túi an sinh, phối hợp các đơn vị phát triển ứng dụng an sinh, tổ chức chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó” với những gói hỗ trợ là túi an sinh; chi phí điện, nước. “Ứng dụng này được kỳ vọng sẽ là kênh tương tác trực tiếp, kết nối trao - nhận hỗ trợ dưới sự giám sát và điều phối của trung tâm”, ông Tuấn nói.