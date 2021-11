Hỏa xa từ A đến Z: Chuyến tàu 'hồi hương'

Mới đây, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ga Sài Gòn 'di dân' khỏi các địa phương đang bùng phát dịch với số lượng lớn chưa từng có.

Khoảng 2.800 người dân đang lâm vào hoàn cảnh thực sự khó khăn được trở về quê trên 4 đoàn tàu chuyên biệt mang số hiệu SE16 và SE18. Chúng tôi cũng được “cấp phép đặc biệt” để đồng hành trên một đoàn tàu như thế.

Tàu chuyên biệt chở khách đặc biệt

Kể từ khi hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt phải tạm ngưng hoàn toàn do dịch Covid-19 bùng phát, chưa bao giờ Ga Sài Gòn tấp nập như thế. Nhưng, trong hai ngày 8 và 9.10, ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa không phải đón khách như thường lệ mà là những người đặc biệt. Khoảng 2.800 hành khách đều người Quảng Bình và hầu hết là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh này và người già đi thăm thân nhân tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu kẹt lại.

Để được lên tàu, toàn bộ hành khách đặc biệt này phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính còn giá trị trong 72 tiếng. Nhân viên đoàn tàu trang phục cũng khác thường vì khoác lên mình bộ đồ bảo hộ màu xanh. Họ làm việc vất vả hơn do phải dìu nhiều người già, giúp đỡ phụ nữ mang thai, ẵm em bé lên tàu... Thậm chí phải làm “bảo mẫu” trong suốt hành trình cho những trẻ đi một mình.

Chuyến tàu chuyên biệt đã đưa người dân về tới Quảng Bình

Trưởng tàu Nguyễn Đình Quý đi như chạy từ toa đầu đến toa cuối để điều hành, giám sát nhân viên thực hiện việc rà soát tên tuổi, giấy chứng nhận test Covid-19, cũng như giám sát tác phong phục vụ của toàn bộ nhân viên. “Chưa bao giờ chúng tôi phải phục vụ một lúc nhiều hành khách đặc biệt như vậy. Phải tập huấn rất kỹ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng số lượng hành khách này dồn về một lúc cần phải xử lý một cách khoa học, linh hoạt mới có thể đưa hết họ lên tàu, ổn định chỗ ngồi…”.

Nhiều trẻ sơ sinh và người già đi chuyến tàu chuyên biệt về Quảng Bình

Thực tế, có những người dân Quảng Bình nằm trong diện được duyệt về quê nhưng bị lỡ chuyến trước đó cũng được trưởng tàu quyết định cho lên tàu. “Đây là việc làm nhân văn, không thể cứng nhắc nguyên tắc mà để họ ở lại”, anh Quý chia sẻ. Ngay cả bộ phận bếp cũng phải tính toán các khẩu phần ăn sao cho hài hòa, phù hợp vì trong đoàn hành khách hơn 630 người có 146 trẻ em dưới 6 tuổi, nhiều trẻ sơ sinh, 31 phụ nữ mang thai và nhiều người già.

Nhằm phối hợp với Ga Sài Gòn, tỉnh Quảng Bình cũng cử bác sĩ, nữ hộ sinh đi cùng để sẵn sàng xử lý các sự cố nếu có về sức khỏe, sinh nở bất ngờ trên tàu. Bác sĩ Trần Thị Thảo Vy cho biết: “Chúng tôi mang theo thuốc men, trang thiết bị sơ cứu để sẵn sàng xử lý những sự cố sức khỏe hoặc sinh trên tàu”.

Được biết, trước đó một ngày, trên các chuyến tàu chuyên biệt tương tự đã có hai phụ nữ chuyển dạ. Trong đó, một sản phụ sinh con ngay trên tàu và một sản phụ khác có dấu hiệu sinh khó nên được đưa xuống Ga Quảng Ngãi đến bệnh viện tại địa phương này sinh nở, nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Anh Trần Văn Trí, trưởng tàu có sản phụ sinh con ngay trên tàu, cho biết: “Tối 8.10, chuyến tàu mang số hiệu SE16 đưa chị Nhâm cùng hàng trăm người dân Quảng Bình từ TP.HCM về quê, khi đến Ga Tuy Hòa thì chị có dấu hiệu chuyển dạ. Ngay sau đó, bác sĩ, nhân viên y tế trên tàu đã hỗ trợ, chị sinh bé trai nặng 3 kg”.

Chị Nhâm hạnh phúc nói: “Mẹ con em vô cùng biết ơn và rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Họ dù không quen biết nhưng đã cho em cảm giác rất gần gũi, thân thuộc. Em sẽ ghi nhớ mãi”.

Đỡ đẻ trên tàu. Ảnh: Quang Viên

Nỗi lòng người “hồi hương”

Chúng tôi đã tiếp cận rất nhiều hành khách trên chuyến tàu chuyên biệt này. Ai cũng vui mừng khi được trở về quê hương sau bao nhiêu lo lắng, chờ đợi.

Ở toa tàu có rất nhiều sản phụ, chị Đặng Thị Sương (24 tuổi, quê Quảng Trạch) đang mang thai 8 tháng dắt theo con gái 4 tuổi bày tỏ: “Em và chồng vào Vũng Tàu làm công nhân. Mấy tháng dịch không còn gì để sống. Chừ được về mừng muốn chết”.

Sản phụ ngồi kế là Trần Thị Thuận (24 tuổi, quê Phù Hóa, Quảng Trạch) cũng mang bầu sắp sinh cho biết: “Em làm công nhân giày da ở Đồng Nai, thất nghiệp 3 tháng ni, chuẩn bị sinh mà ở lại thì vừa lo dính Covid vừa không biết lấy tiền đâu mà sinh nở. Về được quê là an tâm lắm”.

Hẹn ngày trở lại Hầu hết hành khách trên chuyến tàu này là công nhân. Ai cũng vui mừng khi rời khỏi vùng dịch về quê. Nhưng khi tôi hỏi, nếu TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai dịch bệnh được đẩy lùi thì có quay trở lại không, tất cả đều nói “sẽ quay lại”. Lý do thật đơn giản, quê hương bây giờ là nơi bình yên để họ trở về tránh dịch, nhưng để kiếm tiền sinh sống thì thật khó khăn. Vâng, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai cũng đang mong họ trở lại.

Trong khi đó, chị Tạ Thị Hai (quê Quỳ Châu) đùm đề theo 3 đứa con nhỏ rời Sài Gòn trong tâm trạng vừa mừng vừa run. Chị cho biết nghỉ hè nên các con chị vào chơi với ba mẹ. Hơn một tháng trước cả nhà bị F0, may mà qua khỏi. “Chừ được về quê như trút gánh nặng”, chị Hai bày tỏ. Còn chị Trần Thị Vân ẵm đứa con mới 2 tháng tuổi thổ lộ: “Em vô Sài Gòn làm công nhân may mới được một tháng thì đợt dịch lần thứ 4 bùng phát. Chồng bị dương tính đi cách ly, em một mình sinh con. Lúc đó, may nhờ chủ nhà trọ giúp đỡ tạm ít tiền, chứ không thì chưa biết mẹ con em sẽ ra răng nữa…”.

Bà Phạm Thị Lan (67 tuổi, ở H.Tuyên Hóa) tâm sự: “Cả mấy đêm ni tui ngủ có được chi mô. Cứ thấp tha thấp thỏm chờ ngày được lên tàu về quê”. Bà Lan vào TP.HCM từ tháng 9 năm nay để thăm con gái rồi dịch bùng phát. Sống trong lo sợ, nên bà chỉ mong về quê sớm. “Tui thì vô Q.9 chăm con cho con gái hai tháng ni. Nghe nói người già dễ chết nếu bị Covid. Tui sợ chết mà không thấy mặt con cháu ở quê. Chừ được về mừng chi là mừng…”, bà Nguyễn Thị Bồng (71 tuổi, cùng H.Tuyên Hóa) rơm rớm nước mắt nói.

Ngoài sản phụ, người già, tôi chưa từng thấy đoàn tàu nào nhiều trẻ em đến như vậy. Trong đó có nhiều trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tuổi. Phần lớn chúng đi cùng mẹ vì đây là đối tượng được chính quyền tỉnh Quảng Bình ưu tiên. Trong đoàn tàu, tôi còn gặp một hành khách trẻ em rất đặc biệt, đó là bé Trần Thị Thùy Giang (10 tuổi) không có người thân đi cùng. Lúc đầu bé rất hoảng sợ, lo lắng nhưng được nhân viên trên tàu nhường giường nằm, trấn an tinh thần và tận tình chăm sóc nên dần tự tin, vui vẻ.

(còn tiếp)