Xuyên tạc, chống phá công cuộc phòng chống dịch Covid-19 - Bài 4: Thông tin sai lệch, bịa đặt

Từ ngày 15-8 đến 24-9, tổng số túi an sinh đã chuyển tới các quận, huyện và TP Thủ Đức là 1.950.160 túi. Trong đó, Chương trình SOS của Trung tâm An sinh TPHCM đã trao 14.438 túi. Tính từ ngày 4-8 đến nay, thành phố đã chuyển 2.187.267 túi an sinh đến 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Từ ngày 10-7 đến 12 giờ ngày 24-9, Trung tâm An sinh TPHCM tiếp nhận 18.509 tin phản ánh và đã hỗ trợ giải quyết 16.321 trường hợp. Có 1.019 trường hợp thông tin phản ánh sai sự thật. Nguồn: Trung tâm An sinh TPHCM