30 ngày trong bệnh viện dã chiến: 'Nhập viện' làm tình nguyện viên

Đêm... suýt chết Đêm đầu tiên tại BV, tôi được sơ Ánh Sao bố trí ở tạm một mình trong phòng 4.01, lô D. Đối diện phòng tôi là phòng của các sơ Duyên Anh, Hồng Nhiên, Hậu, Hương Thảo, Diệu. Tất cả các sơ rất thân thiện, ân cần giúp đỡ tôi. Chiều tối hôm đó, tôi khép cửa chính (không có khóa) rồi chuẩn bị đi tắm. Vừa đóng cánh cửa buồng tắm, một tiếng “cạch” khô khốc vang lên khiến tôi bất an. Dù không bấm chốt khóa, nhưng tôi loay hoay mãi vẫn không mở cửa được. Tôi đập cửa, kêu to: “Sơ ơi sơ! Cứu con với!”. Gần 30 phút trôi qua, lòng bàn tay tôi đỏ au, giọng tôi đã khản và hụt hơi, run rẩy. Đáp lại chỉ là tiếng ù ù liên tục của quạt thông gió trong buồng tắm kín mít. Tôi đứng trên nắp bồn cầu, bám vào hai thanh nhôm nhỏ nằm ngang dùng treo quần áo để đu lên, cố mở ô cửa be bé trên cao thông với bên ngoài. Tôi nín thở, cầu mong hai thanh nhôm đừng gãy... Đẩy được ô cửa, tôi gào lên mấy chặp: “Sơ ơi! Cứu con!”. Tôi mừng rỡ nghe lao xao tiếng người. Chờ thêm chừng 10 phút, vẫn không có động tĩnh gì, tôi lại đập cửa rầm rầm kêu cứu. Khi tôi bắt đầu hoảng, bỗng một giọng nữ vọng vào: “Chúng em đến đây, cô an tâm nhé”. Việc phá ổ khóa cũng diễn ra khá lâu. Một người nam nói to: “Cửa sắp mở được rồi. Cô nhớ mang áo quần và khẩu trang nha”. Mọi người cười ồ. Sau này, tôi được biết tu sĩ Nguyễn Bảo Vinh (trưởng nhóm tình nguyện viên đợt 1 tại BVDC số 12) đã phá cửa giải cứu tôi. Thầy Vinh kể: Tối đó, thầy nghe tiếng kêu “sơ, sơ ơi” và tưởng anh chàng nào trêu chọc các sơ. Thầy đi hỏi thì thấy các sơ đang đứng trước cửa phòng tôi. Thế là thầy Vinh vội vã tìm tuốc nơ vít và kìm... Thầy Vinh từ tốn nói: “Ban đầu, chúng em muốn giữ ổ khóa lại để có thể sử dụng tiếp. Nhưng nạy hoài không ra, em đành đập bỏ do sợ cô chờ lâu quá”. Tôi vẫn nhớ cảm giác tuyệt vọng khi bị “nhốt” trong buồng tắm: Mình đến đây không bị chết vì Covid-19, mà lại chết bởi sự cố lãng xẹt này sao?!