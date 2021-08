Dấu lặng từ những cuộc "hồi hương" giữa mùa dịch Covid-19 - Bài 6: Tạo sinh kế cho nông dân

Hỗ trợ tìm việc làm cho thanh niên "Vừa qua, chúng tôi báo cáo với UBND tỉnh về việc phải lên phương án đảm bảo an ninh trật tự khi người dân về từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt đợt này thanh niên về nhiều sẽ tiềm ẩn mất an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình có chính sách hỗ trợ thanh niên thất nghiệp và giới thiệu các kênh để tìm việc làm cho thanh niên. Trong số các tỉnh bắc miền Trung, du lịch ở Quảng Bình được xem là thế mạnh nhưng giờ đang lao đao, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Chúng tôi đang động viên thanh niên Quảng Bình ở lại các tỉnh phía Nam, khi nào dịch ổn, các công ty đón lao động trở lại thì nộp hồ sơ vào làm. Về Quảng Bình lúc này cũng tạo nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình". Ông Đặng Đại Bàng - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình