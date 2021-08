Dấu lặng từ những cuộc "hồi hương" giữa mùa dịch Covid-19 – Bài 5: Khởi nghiệp ở quê

Mới đây, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh này ban hành Quyết định "quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Dự thảo cũng quy định, mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày/người tính theo thực tế số ngày bị mất việc hoặc tạm dừng hoạt động nhưng không quá 1,5 triệu đồng/người/lần hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Còn với Quảng Bình, ông Đặng Đại Bàng – Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Bình chia sẻ: "Trong số các tỉnh Bắc Miền Trung, du lịch ở Quảng Bình được xem là thế mạnh nhưng giờ đang lao đao, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Hiện chúng tôi đang động viên thanh niên Quảng Bình ở lại các tỉnh phía Nam, khi nào dịch ổn các công ty đón lao động trở lại thì nộp hồ sơ vào làm, về Quảng Bình lúc này cũng tạo nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" - ông Đặng Đại Bàng nói. Bà Đỗ Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, cho hay: "Chúng tôi đang lên kế hoạch giúp các chị em về từ các tỉnh phía Nam, tới đây, ai có ý tưởng khởi nghiệp, muốn làm giàu trên quê hương sẽ được hỗ trợ nguồn lực để thực hiện". (Nhóm PV Bắc Miền Trung)