Vào điểm nóng Covid-19 (*): Những người bọc lót sau cùng

Quy trình xử lý rất nghiêm ngặt

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM, cho biết công ty đang vận hành 3 lò đốt nhiệt độ cao theo công nghệ hiện đại với công suất 42 tấn/ngày để xử lý loại chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao này.

Quy trình thu gom, xử lý rác thải y tế và rác thải từ khu vực cách ly phải được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Rác thải được bọc kín trong thùng chứa có lót túi chuyên dụng màu vàng, dán nhãn cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh. Công nhân thu gom mặc đồ bảo hộ phòng dịch nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tác nghiệp. Rác trước khi thu gom để đưa lên xe vận chuyển chuyên dụng (thùng kín) phải được phun xịt khử khuẩn. Khi về đến công trường xử lý rác Đông Thạnh tiếp tục được phun xịt khử khuẩn một lần nữa trước khi đưa vào xử lý bằng công nghệ đốt ở nhiệt độ cao. Tro chất thải sau khi đốt xong phải được hóa rắn và chôn lấp tại hầm chôn lấp an toàn dành riêng cho chất thải nguy hại.