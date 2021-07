Vào điểm nóng (*): 12 giờ "xây" bệnh viện dã chiến

Bác sĩ F0 điều trị cho F0 BV Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 6 được thành lập ngày 11-7 với công suất 6.000 giường tại phường An Khánh, TP Thủ Đức. Lực lượng gồm 275 nhân viên y tế, 100 dân quân và 70 y, BS đến từ tỉnh Quảng Ninh đang điều trị cho hơn 4.100 bệnh nhân.

Theo BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc BV, trong quá trình điều trị với số lượng bệnh nhân lớn đã xảy ra tình trạng nhiều nhân viên y tế mắc Covid-19. "Là nhân viên y tế nên khi mắc bệnh họ cũng có kiến thức để điều trị bệnh. Chúng tôi chú trọng nâng cao thể trạng bảo đảm sức khỏe cho các y, BS không may phơi nhiễm trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, các y, BS là F0 được xem là những cánh tay nối dài để F0 điều trị cho F0. Khi có trường hợp bệnh nhân trở nặng cần gặp nhân viên y tế tức thì, các y, BS F0 sẽ là những người đầu tiên tiếp cận để điều trị và hỗ trợ cho bệnh nhân nhanh nhất" - BS Hoàng cho biết. Điểm đặc biệt ở các BV dã chiến là đội ngũ nhân viên thường được tập hợp từ rất nhiều BV khác nhau nên họ phải phối hợp thành một tập thể mới, san sẻ công việc để hoàn thành nhiệm vụ. BV Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 7 đã được thành lập tại TP Thủ Đức với lực lượng nhân sự từ BV Từ Dũ, BV 175, BV Bưu Điện, đoàn hỗ trợ từ Nam Định và Hải Dương. Ngoài ra, BV này còn có lực lượng dân quân phụ trách công việc hậu cần. Sau 2 tuần thành lập, BV tiếp nhận 4.200 bệnh nhân và có hơn 1.000 người đã được xuất viện. "Điều chúng tôi quan tâm đầu tiên khi thiết lập một BV dã chiến trên nền một tòa nhà trống đó là phải tham khảo ý kiến các chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn để thiết lập khuôn viên BV sao cho an toàn nhất, tách biệt khu vực sinh hoạt của nhân viên BV và khu vực điều trị, ngăn cách bởi một "khu vực đệm" nhằm phòng tránh lây nhiễm" - BS Phạm Thanh Hải, Giám đốc BV, nói. Hải Yến - Anh Thư