Xây dựng nông thôn mới ở Đak Pơ

(GLO)- Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các thôn làng trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình tấm áo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.





Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng bào các dân tộc ở huyện Đak Pơ đã đồng lòng, góp sức cùng nhà nước làm đường giao thông.

Năm 2010, khi bắt tay triển khai xây dựng nông thôn mới, qua rà soát, trong 7 xã của huyện Đak Pơ thì có 1 xã đạt 11/19 tiêu chí, 6 xã còn lại chỉ đạt 2-6 tiêu chí. Trước thực tế đó, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở xác định phải tập trung tuyên truyền, vận động để mọi người dân đều biết, hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tự giác chung tay, góp sức cùng địa phương thực hiện.



Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho biết: Trong giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Đak Pơ là hơn 848 tỷ đồng. Người dân trong huyện cũng đã đóng góp hơn 13 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để vươn lên thoát nghèo.



Đến nay, 7/7 xã có điện lưới quốc gia, 80% xã có chợ nông thôn đạt chuẩn, 98% hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Toàn huyện có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Hà Tam, Cư An, Tân An và Phú An. Huyện đang triển khai xây dựng nông thôn mới tại các làng Jun (xã Yang Bắc), Groi (xã Ya Hội), Bung Bang Hven (xã Yang Bắc), Kuk Kôn (xã An Thành) và làng Đê Chơ Gang (xã Phú An).

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Làng Kuk Kôn (xã An Thành) ngày càng khởi sắc. Đời sống của 117 hộ dân được cải thiện, bà con đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo.

Chị Đinh Thị Dậy (làng Kuk Kôn, xã An Thành) phấn khởi cho biết: “Nhờ nuôi bò lai mà gia đình tôi đã thoát nghèo. Cách đây 2 năm, gia đình đã dành dụm làm được ngôi nhà mới khang trang, trị giá hơn 200 triệu đồng và mua sắm vật dụng sinh hoạt như ti vi, tủ lạnh, xe máy…”.

Ông Đinh Pai (bìa phải; Thôn trưởng Kuk Đak, xã An Thành) chia sẻ: “Nhờ chương trình nông thôn mới, bà con dân làng đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đem lại thu nhập cao. Trong làng hiện không còn tình trạng mất an ninh trật tự, bà con chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống”.

Chị Đinh Thi Đắp (làng Kuk Đak, xã An Thành) cho hay: Nhờ chăm chỉ làm ăn, cuối năm 2020, gia đình chị đã thoát nghèo và dành dụm được hơn 100 triệu xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố.



ĐỨC THỤY (thực hiện)