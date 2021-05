Một trí thức tận lòng cống hiến

Nhắc đến bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là nhắc đến chuyên gia đầu tiên về can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em tại Việt Nam. Cũng nhờ vào những sáng tạo không ngừng của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu mà kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh của Việt Nam vươn tầm ra thế giới, anh trở thành chuyên gia tim mạch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều tổ chức tim mạch uy tín khác. Anh còn thường xuyên được mời đi giải quyết những ca khó của bệnh tim mạch ở nước ngoài. Năm 2019, anh được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Từ đó, nhắc đến Nguyễn Lân Hiếu cũng là nhắc đến một lãnh đạo bệnh viện, một bác sĩ luôn đi trước để xây dựng một bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ vì người bệnh và cán bộ y tế.